На инаугурацию нового правительства Афганистана пригласили представителей шести стран

2021 год: Бойцы батальона "Бадри 313" движения "Талибан" (запрещено в РФ), одетые в американское снаряжение, поднимают свой флаг на фоне вывода солдат США из Афганистана. Фото: Badri 313 battalion (подразделение запрещенной в России террористической организации "Талибан")

Состав нового правительства Афганистана был объявлен талибами в начале текущей недели, и оно оказалось не столь инклюзивным, как можно было ожидать по первым заявлениям представителей движения. В кабмине нет ни женщин, ни представителей этнических меньшинств - все ключевые должности заняли представители "Талибана".

Правда, сами талибы называют это правительство временным и обещают провести в стране всеобщие выборы. Представитель движения Забихулла Муджахид заявил, что в постоянный кабинет талибы планируют включить все слои афганского общества.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, что Россия пока "не спешит с признанием" правительства движения "Талибан" (запрещено в РФ), ожидая его "первых шагов". Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что если представительство России будет, то "на уровне послов и дипкорпуса".

Выбор даты, если она будет подтверждена, - это очевидный укол в адрес американцев. Ведь после терактов 9/11 США объявили "войну с террором", которая началась в октябре 2001 года со вторжения в Афганистан и свержения власти "Талибана". Правда, за террористическими атаками 9/11 стояли не талибы, а террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в РФ), а споры о том, насколько эти группировки были союзниками или противниками друг другу, идут до сих пор. В любом случае почти 20 лет спустя талибы вновь захватили власть в Афганистане, причем сделали это еще до того, как США вывели свой военный контингент.

1945 год: Американские морпехи поднимают звездно-полосатое знамя на горе Сурибачи во время сражения за Иводзиму. Снимок стал в США одним из символов Второй мировой войны. Фото: AP

Конечно, военное фиаско в Афганистане и так является болезненным ударом для Вашингтона. Но заметно, что талибы стремятся добить противника морально и в духе времени стремительно овладевают технологиями информационной войны, включая откровенный троллинг. Недавно по соцсетям разлетелась пародия, которую бойцы "Талибана" сделали на один из самых знаковых образов в истории США - снимок поднятия флага американскими солдатами во время битвы за японский остров Иводзима в 1945 году. Талибы из батальона "Бадри 313" копируют позы американских солдат, но над их головами реет не звездно-полосатое знамя, а белый флаг "Талибана" с арабской вязью. Усугубляет болезненный для США привкус этого коллажа то, что флаг "Талибана" как будто поднимают сами американцы, ведь бойцов "Бадри 313" от них почти не отличить - они одеты в камуфляж, оснастку и шлемы с приборами ночного видения западного образца. Все это и многое другое западное оружие талибы захватили у сдававшихся афганских силовиков, которых в свою очередь вооружали США и их союзники. И таких фотографий с американской техникой талибы делают предостаточно.

Состав сформированного талибами правительства Афганистана на Западе встретили скептически и оказывать ему экономическую помощь не торопятся

Впрочем, триумфаторские настроения не отменяют очевидных проблем, с которыми сталкиваются новые правители Афганистана. Способность талибов самостоятельно запустить экономику страны пока вызывает сомнения. Назначенный на должность министра по делам беженцев Халилуррахман Хаккани, которого цитирует телеканал Shamshad, рассказал, что талибы обратились к руководству США с просьбой разблокировать около 10 миллиардов долларов афганских госрезервов. Эту сумму на счетах в американских банках власти США заблокировали 15 августа на фоне захвата власти в Афганистане "Талибаном". Движение уже просило разморозить средства, но в Вашингтоне ответили отказом. Кроме того, талибы просят США открыть доступ к нескольким миллиардам долларов, выделенных на восстановление Афганистана, а также исключить из "черных списков" имена членов нового афганского правительства и восстановить отношения с ним.

Но на Западе состав правительства талибов вызывает скепсис, поэтому, по мнению большинства экспертов, его широкого признания ожидать не стоит. Резонно предположить, что и помощь этому кабмину будут рассматривать крайне осторожно. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что кабмин талибов не кажется Вашингтону "инклюзивным". "Формирование временного правительства без включения в него представителей других групп не является сигналом в пользу международного сотрудничества и стабильности в стране", - считает глава МИД Германии Хайко Маас. Схожие оценки озвучил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, заявив, что в Брюсселе пока не определились с тем, как взаимодействовать с "Талибаном".

Пока американцев и европейцев больше всего интересует судьба зависших в Афганистане граждан западных стран, а также тех афганцев, которые сотрудничали с международной коалицией в годы войны против "Талибана". С момента вывода остатков американского военного контингента из Кабула в конце августа и перехода аэропорта столицы к талибам гражданское авиасообщение с Афганистаном было временно заморожено. Накануне агентство Reuters рассказало, что международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле готов к работе на 90 процентов и постепенно будет открываться для международного авиасообщения. Источник телеканала Al Jazeera сообщил, что талибы в четверг разрешили 200 американцам и гражданам других стран вылететь из Афганистана чартерными рейсами.

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Властям Франции необходимо установить отношения с движением "Талибан" (запрещено в РФ), хотя идеология талибов Парижу и не нравится.

В этом уверен обозреватель Le Figaro Рено Жирар, призывающий подходить к этому вопросу прагматично и принимать реальность такой, какая она есть. Он ссылается на генерала Шарля де Голля, учившего, что политика не существует вне опоры на реальность.

Если Франция вновь не откроет в Кабуле свое посольство, то, как считает журналист, она лишится возможности вести диалог с новыми правителями Афганистана и оставит эту территорию на откуп России, Китаю и Ирану.