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Текст:   Матвей Линник 
08:58 09.09.2021

Названы российские города с самым высоким ростом цен на жилье

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Наибольший рост стоимости квартир в этом году наблюдается в туристически значимых городах. Об этом РИА Недвижимость рассказала управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркки.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Стало известно, где в России быстрее растут цены на однушки

Так, без учета Москвы больше всего подорожала "первичка" в Туапсе, где средняя стоимость квадратного метра жилья составила 132 тысячи рублей, что на 120% больше, чем в августе прошлого года.

За ним следуют Новороссийск (135 тысяч рублей за "квадрат" и прирост 118%), Краснодар (110 тысяч рублей, +115%), Сочи (271 тысяча рублей, +113%), Геленджик (185 тысяч рублей, +105%), Анапа (135 тысяч рублей, +93%) и Кисловодск (95 тысяч рублей, +73%).

В среднем цены на первичном рынке выросли за последний год на 35%, на вторичном - на 20%, рассказал руководитель аналитического центра "Циан" Алексей Попов.

Несмотря на рост цен на жилую недвижимость, доходность вложений в нее снижается, поскольку стоимость аренды не успевает за увеличением цен, добавил эксперт.

Ранее аудитор Счетной палаты Наталья Трунова в интервью "РГ" объяснила, почему в России дорожает жилье. По ее словам, на цены повлияла не только программа льготной ипотеки, но и стресс от неопределенности во время пандемии, когда люди поспешно принимали решение о покупке квартир. Еще один немаловажный фактор - переход на счета эскроу, после которого возник отложенный эффект подорожания жилья.

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