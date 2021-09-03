В Счетной палате назвали причины роста цен на жилье

Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова в интервью "РГ" на Восточном экономическом форуме назвала причины подорожания жилья в России.

По ее словам, на цены повлияла не только программа льготной ипотеки, но и стресс от неопределенности во время пандемии, когда люди поспешно принимали решение о покупке квартир.

Еще один немаловажный фактор - переход на счета эскроу, после которого возник отложенный эффект подорожания жилья.

"Сказать что это только льготная ипотека, нельзя. Это множество разного рода факторов, которые привели, в том числе, к тому, что в части регионов скупили все невостребованное жилье", - уточнила Трунова.

Аудитор отметила, что идеальную ставку по ипотеке вывести нельзя, поскольку у граждан, Банка России и правительства разные мнения на этот счет.

Напомним, по данным ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в июле достигла 7,67%, обновив максимум апреля 2020 года.