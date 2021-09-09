Почему на МКС включилась аварийная сигнализация

В четверг, 9 сентября, космонавтов на МКС разбудила аварийная сигнализация: в 4.55 по московскому времени в российском модуле "Звезда" сработал датчик задымления. Олег Новицкий и Петр Дубров сообщили о дыме и запахе сгоревшего пластика. Они сняли панели в отсеке и осмотрели пространство за ними. Ничего.

Однако по вентиляции запах проник даже на американский сегмент. Об этом, как следовало из переговоров экипажа с Землей, транслируемых NASA, доложил астронавт Тома Песке. Что же случилось? Как сообщили в "Роскосмосе", датчик задымления сработал при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов. Отсюда и сигнал "аварийки".

Экипаж включил агрегатный фильтр очистки атмосферы. Чуть позже проверив состав воздуха, космонавты не обнаружили в нем никаких вредных примесей. "Все в норме", - доложил Новицкий. По данным Главной оперативной группы управления российским сегментом станции, все системы работают штатно, состав воздуха на борту станции соответствует штатным показателям. Тем не менее эта ситуация заставила поволноваться еще и потому, что через несколько часов Новицкому и Дуброву предстоял очередной выход в открытый космос, связанный с интеграцией в состав российского сегмента нового модуля "Наука". Почти шесть с половиной часов работы за бортом станции! Поэтому ЦУП уточнил, сколько космонавты в итоге поспали. "Мы чувствуем себя достаточно отдохнувшими", - был ответ.

Как говорят опытные космонавты, этот "ночной звонок", конечно, неприятен. Но он не говорит о серьезных проблемах с оборудованием и не представляет угрозы для жизни и здоровья экипажа. Вообще все нештатные ситуации, которые могут возникнуть на орбите, делятся на "расчетные" и "нерасчетные". Командир отряда космонавтов Герой России Олег Кононенко рассказывал корреспонденту "РГ": "Расчетная - это нештатная ситуация, способы и средства выхода из которой предусмотрены и внесены в полетную документацию. В бортовой документации по российскому сегменту МКС их около 170".

Так вот по словам космонавтов, задымление - из разряда "расчетных". Все знают, что в таком случае делать. Однако эксперты не скрывают: в последнее время технические закавыки на МКС возникают слишком часто. Станция работает на орбите уже больше двадцати лет. Хочешь или нет, стареют конструкции, железо. В настоящее время сроком завершения эксплуатации МКС определен 2024 год. Хотя обсуждается возможность продления ее работы до 2028-го. При этом специалисты отмечают: создание новой российской орбитальной станции потребует примерно столько же средств, сколько поддержание российского сегмента МКС после 2025 года.