Путин и Лукашенко обсудили развитие Союзного государства

Лидеры России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Они продлились около 3,5 часа, и в результате удалось согласовать все 28 программ об интеграции в рамках Союзного государства. В пятницу в Минске детали этих договоренностей обсудит союзный Совет министров, а в конце октября они будут утверждены на Высшем Госсовете.

"Я попросил вас подъехать для того, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время - по формированию программ развития Союзного государства - на экспертном, правительственном уровне", - приветствовал коллегу Владимир Путин, открывая переговоры. "Мы на протяжении многих месяцев и, можно сказать, многих лет напряженно работали", - отметил он. "То, о чем мы, надеюсь, договоримся сегодня, не связано с какой-то политической конъюнктурой в наших странах либо с политическим календарем - в преддверии парламентских выборов в России", - подчеркнул российский лидер, добавив, что это давняя совместная работа на протяжении многих лет.

"Судя по всему, по некоторым ключевым направлениям действительно эксперты договорились", - констатировал Путин, предложив "сверить часы", поставить точку по некоторым вопросам и дать возможность правительствам в самое ближайшее время (уже сегодня) финализировать некоторые из договоренностей. "Это очень большая работа. Она главным образом сосредоточена в сфере экономики, финансов, промышленной политики, что чрезвычайно важно - особенно сегодня, в условиях, когда весь мир сталкивается с проблемами, связанными с последствиями коронавирусной инфекции, которая повлияла на экономику всех стран, продолжил президент РФ. Падение мирового ВВП превысило 3 процента, а торговля снизилась еще больше, добавил он.

"Поэтому и это нас побуждает к тому, чтобы активизировать наши усилия для того, чтобы поднять конкурентоспособность наших экономик и сделать все, чтобы использовать по максимуму те преимущества, которые и дает Союзное государство, чтобы выходить из постковидного кризиса и двигаться уверенно дальше", - заключил Путин.

"Наверное, у нас уже работы осталось меньше, нежели в прежние наши встречи", - заметил Лукашенко, вспомнив, что они длились и по пять, и по восемь часов - потому что тогда приходилось "как бульдозерам проходить, чтобы расчистить дорогу для правительств и экспертов". Они все время натыкались на проблемы, которые не могли разрешить или принять решения - и приходилось работать лидерам. Все начиналось в Сочи, на Красной Поляне, когда решили отреагировать на критику, что нет динамики и развития в Союзном государстве. "Мы тогда начертали более 30 "дорожных карт", схематично представили, что надо сделать", - напомнил президент Беларуси. "Потом, работая над этими "картами", пришли к выводу больше года назад, что нам надо конкретные планы, а не схемы какие-то, и мы перешли уже на союзную программу", - продолжил он.

Реализация союзных программ станет серьезным шагом на пути создания ­единого экономического пространства между двумя нашими странами

Осталось обсудить уже на последней стадии 28 программ, сообщил Лукашенко: "Это очень много, это основные крупные темы и направления нашего сотрудничества". Уже сегодня их рассмотрят еще раз на экспертном и правительственном уровне, и если примут, то на Высшем Госсовете, возможно, в конце октября, программы будут окончательно утверждены. "Это будет прорыв, прорыв во многих сферах - это не тайна, мы опубликуем эти программы, покажем, по каким направлениям мы работали", - пообещал президент Беларуси. Так что начатая свыше трех лет назад работа завершается успешно, надеется он. После этого президенты продолжили обсуждение в закрытом режиме.

После переговоров лидеры вышли к журналистам. Владимир Путин сообщил, что были согласованы все 28 союзных программ. Они нацелены на унификацию законодательства и построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, общую промышленную и сельскохозяйственную политику. Сегодня на заседании Совета министров Союзного государства в Минске их одобрят, после чего до конца года утвердят лидеры. "Каждая из программ - конкретный план мероприятий", - подчеркнул Лукашенко.

Ряд программ направлен на гармонизацию налогового и таможенного законодательства - предусматривается подписание договора об общих принципах взимания косвенных налогов, внедрения интегрированной системы их администрирования в рамках Союзного государства, чтобы была видна структура цены товара. Определены общие ориентиры формирования единой денежно-кредитной политики, интеграции национальных платежных систем и создание здесь общего пространства. "Все это позволит обеспечить добросовестную конкуренцию и нарастить деловую активность на финансовом рынке, а также эффективно реагировать на риски отмывания денег и финансирования преступной деятельности, включая терроризм", - уверен Путин.

Удалось договориться и по чувствительным для Минска вопросам, связанным с ценообразованием на российские энергоносители. Цена для Беларуси на газ на 2022 год сохранится на уровне этого года, объявил Путин. При этом до 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства. Предусмотрено заключение договора об объединении рынка нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии. Будут выработаны и единые подходы к трудовому законодательству, вопросам социального страхования и пенсионного обеспечения, поддержке семей с детьми.

"Реализация союзных программ станет серьезным шагом на пути создания единого экономического пространства между двумя нашими странами", - подытожил президент России. Это придаст мощный стимул росту экономик, будет способствовать увеличению производительности труда, поможет создать дополнительные рабочие места. Появятся новые совместные предприятия, увеличатся экспортные возможности. Но самое главное - выгоду от интеграции ощутят граждане двух стран, им будут гарантированы равные права и возможности в экономической и социальных сферах, будут созданы все условия для реального повышения уровня жизни и благосостояния, подчеркнул Путин.

Лидеры также обсудили вопросы строительства единого оборонного пространства и обеспечения безопасности Союзного государства на внешнем периметре. Большое внимание уделили предстоящим учениям "Запад-2021". Они не направлены против кого бы то ни было, но логичны в условиях активного наращивания присутствия НАТО вблизи границ Союзного государства и пространства ОДКБ, пояснил Путин.

На пресс-конференции лидеры ответили на вопросы журналистов.