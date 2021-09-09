Власть
09.09.2021 22:13
Текст: Галина Мисливская

Путин назвал сумму российских кредитов Беларуси до конца 2022 года

До конца следующего года Россия выделит Беларуси кредиты на общую сумму порядка 640 млн долларов, сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров двух стран в Москве.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Путин: Согласованы все 28 программ по интеграции внутри Союзного государства

"Общий объем кредитов с сентября текущего года до конца 2022 года составит около 630-640 млн долларов", - сказал он и добавил, что тема затрагивалась в ходе переговоров с Александром Лукашенко, а правительства ведут консультации о конкретных параметрах.

Путин также уточнил, что цена на российский газ для Беларуси на этот период сохранится на прежнем уровне - 128,5 долларов на тысячу кубометров без поправки на долларовую инфляцию. Российский лидер подчеркнул, что цена на газ в Евросоюзе составляет 650 долларов за тысячу кубометров.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2021 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»