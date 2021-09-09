Власть
09.09.2021 22:03
Текст: Айсель Герейханова

Путин объявил о создании общего платежного пространства в рамках Союзного государства

Россия и Беларусь планируют интегрировать национальные платежные системы и создать единое пространство в рамках Союзного государства.Об этом президент РФ Владимир Путин заявил по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.

"Определены общие ориентиры формирования в перспективе единой денежно-кредитной политики. Осуществление валютного регулирования, интеграция национальных платежных систем и создание общего платежного пространства в рамках Союзного государства", - сказал он.

Лидеры России и Беларуси также сообщили о согласовании всех 28 интеграционных программ двух стран.

Видеотрансляция: Пресс-конференция Путина и Лукашенко по итогам переговоров
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