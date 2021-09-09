Путин: Согласованы все 28 программ по интеграции внутри Союзного государства

"Хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ . Завтра имеется в виду одобрить их на заседании президиума Совета министров Союзного государства в Минске, после чего они будут вынесены на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести в конце текущего года", - рассказал он.

Путин также пояснил, что ряд из этих программ направлен на гармонизацию налогового и таможенного законодательства России и Беларуси, в их рамках определены общие ориентиры формирования в перспективе общей кредитно-денежной политики, валютного регулирования, интеграции платежных систем.