Власть
09.09.2021 21:44
Текст: Галина Мисливская

Путин: Согласованы все 28 программ по интеграции внутри Союзного государства

Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко в ходе переговоров в Кремле согласовали все 28 интеграционных программ. Об этом российский лидер сообщил на итоговой пресс-конференции.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Видеотрансляция: Пресс-конференция Путина и Лукашенко по итогам переговоров

"Хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ . Завтра имеется в виду одобрить их на заседании президиума Совета министров Союзного государства в Минске, после чего они будут вынесены на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести в конце текущего года", - рассказал он.

Путин также пояснил, что ряд из этих программ направлен на гармонизацию налогового и таможенного законодательства России и Беларуси, в их рамках определены общие ориентиры формирования в перспективе общей кредитно-денежной политики, валютного регулирования, интеграции платежных систем.

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