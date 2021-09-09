Путин рассказал, что считает главным для интеграции России и Беларуси

По итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о ходе интеграции России и Беларуси. По словам российского лидера, главное - создание экономической базы отношений. Его коллега поддержал собеседника.

Президент РФ назвал этот вопрос основным.

"Нужно создавать экономическую базу отношений, а остальное - политическая надстройка, как говорили в прошлые времена, - заметил он, - Вот мы сделаем то, о чем договорились, тогда и будем готовы к следующим шагам".

Путин добавил, что ситуация меняется очень быстро, и прежде, чем принимать очередные решения в сфере интеграции, надо будет ориентироваться на ту ситуацию, которая сложится после выполнения совместной программы.

"Согласен. Краткий и четкий ответ", - оценил Лукашенко. Он назвал главным, что в ходе процесса интеграции удалось создать базу для дальнейшего движения вперед. "Без этого невозможно строительство интеграционного дома, - уверен президент. - С крыши мы отказались этот дом строить давно".

А теперь важно не повторять чужих ошибок, добавил белорусский лидер. "Брали пример с ЕС, а теперь там масса тенденций, ведущих к развалу, - пояснил он. - Мы не хотим повторить те ошибки".