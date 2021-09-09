Власть
09.09.2021 21:55
Текст: Татьяна Замахина

Путин: Учения "Запад-2021" не направлены против кого-либо

Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров большое внимание уделили предстоящим на территории Союзного государства учениям "Запад-2021". Об этом российский лидер сообщил на пресс-конференции двух лидеров.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Видеотрансляция: Пресс-конференция Путина и Лукашенко по итогам переговоров

При этом он подчеркнул, что учения "не направлены против кого бы то ни было".

"Но их проведение логично, когда другие объединения (НАТО, например) наращивают свое присутствие вблизи границ Союзного государства и пространства ОДКБ", - объяснил Владимир Путин.

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