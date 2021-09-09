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09.09.2021 23:12
Рубрика: Происшествия

Что ждет жителей разрушенного взрывом газа дома в Ногинске

Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 207(8558)
Территория у дома N 9а на улице 28 Июня в подмосковном Ногинске оцеплена Росгвардией. Во дворе только строительный мусор, оставшийся после разбора завалов, да покореженные взрывом автомобили местных жителей. Самих жителей нет. Накануне их небольшими группами под присмотром спасателей заводили в квартиры, чтобы люди могли забрать ценности и вещи первой необходимости, а потом всех увезли на базу отдыха "Боровое". Для многих жильцов она станет домом на ближайшие месяцы.

Семеро погибших, 20 пострадавших... В Ногинске объявлен трехдневный траур, отменены все праздничные мероприятия - в эти выходные город готовился отметить свое 240-летие. Ложных надежд на скорое возвращение домой оставшимся без крыши власти не подают. "На восстановление подобных разрушений нужно 6-8 месяцев", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с жителями дома.

Фото: ТАСС
Спасатели МЧС завершили аварийно-спасательные работы в Ногинске

Но это если детальное обследование здания покажет, что восстановление возможно. Сейчас верхние этажи в пострадавшей секции поддерживает специальная техника и во всем доме работает комплекс "Стрела". Это сложная система аппаратуры, которая обследует перекрытия, фундамент и весь остальной конструктив дома, пытаясь уловить хотя бы малейшее движение или звук. Если "Стрела"ничего не почувствует, значит, конструктив не "поплыл" и можно приступать к восстановительным работам. "В этом случае мы разрешим жителям первого подъезда вернуться домой, а во втором начнется капремонт", - объясняет вице-губернатор Евгений Хромушин. Если же конструктив нарушен, то ремонтировать дом не имеет смысла и людям начнут подыскивать новое постоянное жилье. Окончательный вердикт, который решит судьбу дома, власти обещали озвучить через трое суток. Двое уже прошли.

Первую ночь все жильцы провели в "Боровом". Но жить на базе отдыха захотели немногие. "Во-первых, она находится за городом, семьям с детьми или тем, чьи машины уничтожены взрывом, это не очень удобно", - рассказала "РГ" старшая по дому N 9а Ольга Ганжа. Во-вторых, сами номера на базе отдыха не всем подходят - в большинстве из них, кроме кроватей, шкафа и тумбочки с телевизором, ничего нет. Даже стола, за которым можно было бы сделать уроки или просто попить чаю. Не говоря уже о том, что для многодетных семей, а среди жильцов пострадавшего дома их несколько, номера, в которых им не было бы тесно, в принципе отсутствуют. К тому же у многих есть домашние животные, с ними жить на базе отдыха тоже не очень удобно.

Поэтому решили так. Те, кто не хочет жить в "Боровом", могут снять себе жилье в том районе Ногинска, где им удобно. Стоимость аренды им будут компенсировать до тех пор, пока не разрешат вернуться в свои квартиры.

Если конструктив нарушен, то ремонтировать дом нет смысла

А еще власти дали слово отремонтировать все машины жителей, разрушенные и покореженные взрывной волной. Их владельцам выдадут справки, с которыми можно обратиться в страховую компанию. Если страховая откажет, округ найдетдругую возможность компенсировать ремонт.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Взрыв газа в жилом доме в Ногинске

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