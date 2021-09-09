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09.09.2021 21:06
Рубрика: Происшествия

Число погибших при взрыве газа в Ногинске достигло семи

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8558)
В четверг спасатели весь день продолжали разборы завалов, образовавшихся после взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске. И в течение дня оттуда несколько раз приходили плохие вести. В день взрыва - в среду - стало известно о гибели только двоих человек.

Пятеро оставались в статусе пропавших без вести. К сожалению, все пятеро оказались погибшими. Их тела в четверг нашли под завалами. Погибли две молодые девушки 20 с небольшим лет. Они снимали квартиру на 1-м этаже, и их жилье оказалось прямо под эпицентром взрыва. Также спасатели обнаружили трупы 41-летней матери и ее 10-летнего сына.

Фото: Валерий Мустаев/ТАСС
Пострадавшим при обрушении дома в Ногинске выплатят компенсации

Днем ранее стало известно о гибели 58-летнего начальника отделения водолазов Центра подготовки космонавтов Александра Соловьева. Кроме того, погибла 15-летняя девочка и еще одна женщина. В общей сложности трагедия унесла 7 жизней.

"На данный момент на лечении в Ногинской больнице остаются 5 человек, пострадавших в результате взрыва в жилом доме. Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Проведен необходимый комплекс диагностических исследований. Медпомощь оказывается в полном объеме", - сообщили в медучреждении.

По словам помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, состояние этих пятерых - средней тяжести. А вот еще один госпитализированный по-прежнему остается в тяжелом состоянии.

Вскоре должно появиться заключение экспертизы по состоянию дома, пострадавшего в результате взрыва. После этого жителям непострадавших квартир разрешат вернуться. "Пока эксперты такого заключения не дают, потому что идут и спасательные работы, и разбор завалов, что мешает в том числе экспертам работать", - сообщил глава Богородского городского округа Подмосковья Игорь Сухин.

Взрыв газа произошел в среду в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Были эвакуированы более 170 человек. Эпицентр взрыва находился в квартире многодетной семьи. Его причиной могла стать утечка газа из-за оставленных на ночь для обогрева включенных конфорок. СК расследует уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Взрыв газа в жилом доме в Ногинске

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