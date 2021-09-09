Мэр Рыбинска попал в ДТП

В Ярославской области в ДТП попал глава Рыбинска Денис Добряков.

По информации пресс-службы администрации города, авария случилась 9 сентября в девятом часу утра на дороге Мышкин - Рыбинск в районе деревни Охотино.

- Глава находился за рулем личного автомобиля Lexus GX460 2010 года выпуска, когда в условиях плохой видимости и дождя произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2110, - пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что Денис Добряков получил ушибы. У водителя и пассажира ВАЗа - травмы средней тяжести, они госпитализированы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.