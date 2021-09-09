На Волковский фестиваль в Ярославль приедут театры из семи стран

В Ярославле, на родине первого русского театра, готовятся к проведению XXI Международного Волковского фестиваля. Он будет проходить с 17 по 23 сентября на сцене Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова под девизом: "Русская драматургия на языках мира". Ожидают творческие коллективы из семи стран - России, Армении, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Венгрии и Финляндии.

- Зрители получат уникальную возможность увидеть спектакли по русской классике в интерпретации иностранных режиссеров и актеров, сравнить свои впечатления, открыть новые смысловые грани в творчестве любимых отечественных писателей и драматургов. Для театров-участников фестиваль станет площадкой, где они смогут продемонстрировать свой творческий потенциал, обменяться опытом с коллегами по театральному цеху из разных стран, обсудить свои постановки с профессиональными театральными критиками, - отметил директор фестиваля, директор Театра имени Федора Волкова Айрат Тухватуллин.

17 сентября - торжественное открытие. Хозяева фестиваля представят свою недавнюю премьеру "… Забыть Герострата!" по пьесе Григория Горина. Режиссер спектакля - художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис считает, что сегодня эта пьеса особенно актуальна: "Для многих эгоцентризм, доведенный до невероятных степеней, становится ведущим в жизни. Любой ценой люди стараются добиться успеха, не понимая, что почти всегда он становится разрушительным для них же". Как Герострату удалось успешно манипулировать мнением своих сограждан, почему вместо осуждения горожане готовы были вознести его на вершину власти, где тот предел, который может быть поставлен на пути злодея - об этом театр предлагает поразмышлять зрителям.

Казахский академический театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова (Алматы) покажет спектакль "Чайка" по пьесе Чехова, постановку режиссера Елика Нурсолтана. Ереванский государственный кукольный театр имени Ованеса Туманяна представит фантасмагорию по мотивам повести Николая Гоголя "Вий" в режиссуре Самсона Мовсесяна. В афише - спектакль Республиканского театра белорусской драматургии (Минск) "Профiт", трагикомедия из жизни госслужащих по мотивам пьесы "Доходное место" Александра Островского в постановке Александра Гарцуева. Молодежный экспериментальный театр-студия "Дийдор" (Ташкент) привезет комедию "Осенняя скука" по водевилю русского писателя Николая Некрасова в постановке Наби Абдурахманова.

Театр для детей и юношества "Колибри" (Будапешт) представит моноспектакль "Преступление и наказание" по мотивам романа Достоевского, адресованный прежде всего молодежи. Как сообщает пресс-релиз, авторы за один час пытаются раскрыть философию знаменитого романа Достоевского и предлагают зрителям изучить понятие греха, ответить на вечные философские вопросы. Что такое грех? Почему мы должны платить за плохие поступки? Почему людей сажают в тюрьму? Что нам мешает совершить преступление?

Пройдет онлайн-показ спектакля "Сатана прибывает в Москву" - в концертно-зрелищном центре "Миллениум". Новую постановку режиссера Антти Миккола по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" представит Театр Тампере (Финляндия).

Закроется Волковский фестиваль 23 сентября показом спектакля Татарского государственного академического театра им. Галиаскара Камала (Казань). Зрители увидят драму советского классика Александра Володина "Пять вечеров" режиссера Айдара Заббарова.

Многие спектакли будут идти на оригинальных языках - армянском, венгерском, финском, казахском, татарском, с субтитрами или синхронным переводом.

Во время фестиваля пройдут мастер-классы и творческие встречи. Состоится вручение областной премии "За высокое служение театру и развитие традиций Федора Волкова".

Кстати, спектакли участвуют в программе "Пушкинская карта".

Справка "РГ"

Первый Волковский фестиваль состоялся в 2000 году. В 2000 - 2008 годах проходил под девизом "Волкову, Волкову, Волкову всем мы обязаны". Начиная с 2009 года девиз фестиваля - "Русская драматургия на языках мира".