Посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского поезд запустили в московском метро. Этот поезд ходит по Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы рассказали: "На Арбатско-Покровской линии новый тематический поезд - он посвящен 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Один шаг в вагон, и вы перенесетесь в лето или зиму - все зависит от того, о каком этапе жизни великого князя захотите узнать. Забегайте в "летние" вагоны, и вы уже в 1240 году: здесь можно узнать все о Невской битве. Заходите в "зимние" вагоны, и вы окажетесь в 1242 году: это full HD погружение в события Ледового побоища. А еще тут можно полюбоваться репродукциями Емельянова, Моллера, Нестерова и многих других великих художников".

Ходить тематический состав будет ходить до марта 2022 года.