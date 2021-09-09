Новости

В Роспотребнадзоре назвали срок перерыва между прививками от гриппа и COVID 15:17
МЧС: Пришло более тысячи писем с соболезнованиями по поводу гибели Зиничева 15:13
Николас Кейдж впервые снимется в вестерне 15:12
Путин: РФ не допустит оправдания планов преступников, развязавших II мировую войну 15:09
Украинка Магучих вновь сфотографировалась с Ласицкене 14:56
Путин объявил минуту молчания в память о Зиничеве и погибших в Ногинске 14:54
Посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского поезд запустили в московском метро 14:49
Нарушающие закон иностранные компании обязали маркировать контент в Сети 14:36
В Ленобласти отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 14:34
В Северной Македонии объявили траур по погибшим при пожаре в больнице 14:29
Эксперт оценил стоимость авиабилетов на курорты Египта 14:24
Фото и видео: Бориса Краснова похоронили на Троекуровском кладбище 14:18
В депздраве назвали число сделавших прививку москвичей 14:16
Российские огнеметы сорвали наступление "противника" на "Рубеже-2021" 14:15
Полиция арестовала напавшего с ножом на людей на АЗС в британском Бристоле 13:58
В России на следующей неделе появится ПЦР-тест для вируса Нипах 13:53
Вышел новый эпизод "Кибердеревни" с Харламовым и Вассерманом 13:45
Тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов в Ногинске 13:42
Беларусь приостановила прокачку нефти по "Дружбе" в Европу 13:37
Зендея-режиссер будет брать на главные роли только чернокожих женщин 13:37
Законопроект о ликвидации накопленного вреда внесут в Думу осенью 13:32
В Минске прокомментировали учения "Запад-2021" 13:24
В Госдуме сообщили о новых попытках Запада повлиять на выборы в РФ 13:21
В Ногинске извлекли из-под завалов тело шестого погибшего при взрыве газа 13:14
Вторая фаза испытаний вакцины ФМБА от коронавируса пройдет до конца года 13:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
09.09.2021 14:49
Рубрика: Экономика

Посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского поезд запустили в московском метро

Текст: Анна Полтавцева

Посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского поезд запустили в московском метро. Этот поезд ходит по Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Мэр Москвы Сергей Собянин: Троицкая линия метро будет запущена в 2024 году

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы рассказали: "На Арбатско-Покровской линии новый тематический поезд - он посвящен 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Один шаг в вагон, и вы перенесетесь в лето или зиму - все зависит от того, о каком этапе жизни великого князя захотите узнать. Забегайте в "летние" вагоны, и вы уже в 1240 году: здесь можно узнать все о Невской битве. Заходите в "зимние" вагоны, и вы окажетесь в 1242 году: это full HD погружение в события Ледового побоища. А еще тут можно полюбоваться репродукциями Емельянова, Моллера, Нестерова и многих других великих художников".

Ходить тематический состав будет ходить до марта 2022 года.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин лично простится с Зиничевым
В Красноярском крае нашли живыми сбежавших из дома школьниц
Тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов в Ногинске
Беларусь приостановила прокачку нефти по "Дружбе" в Европу
В Госдуме сообщили о новых попытках Запада повлиять на выборы в РФ
Как изменится жизнь россиян в сентябре. Главные законы
Зачем владельцы трехкомнатных квартир переделывают их в студии