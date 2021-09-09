Установлена личность женщины, оставившей ребенка в мусоропроводе в Москве

Столичная прокуратура заявила, что правоохранительные органы установили личность женщины, выбросившей в мусоропровод новорожденную дочь.

"Это 37-летняя москвичка, жительница дома, где обнаружили новорожденную. У женщины есть еще 15-летняя дочь, в отношении которой она лишена родительских прав. Девочка проживает с бабушкой", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

В четверг утром в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре нашли новорожденную девочку. Девочка лежала завернутой в полиэтиленовый пакет. Ей не больше суток от рождения. Ребенка передали врачам.

Столичная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка.

Как рассказывают эксперты, есть медицинский факт: иногда женщины, только что родившие ребенка, находятся в таком стрессе и неадекватном состоянии, что могут убить новорожденного. Кому-то может показаться странным, но закон признает, что у матери могут быть особые обстоятельства - непростительные, но, как бы ужасно это ни звучало, в чем-то смягчающие. Для такого преступления в Уголовном кодексе введена специальная статья, где санкция несколько мягче, чем за обычное убийство. По данным судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году по статье 106 УК "Убийство матерью новорожденного ребенка" были осуждены 29 женщин.

Психиатры утверждают, если говорить сухим языком, что беременность и роды оказывают крайне неблагоприятное воздействие на психику женщины. Как сказал в беседе с "РГ" один из специалистов, это "серьезный психотравмирующий фактор". Однако другие эксперты считают проблему социальной. Какие-то язвы появились в самом обществе, раз число мам-убийц пошло в гору. Сразу и не понять: они сами такими стали, или это жизнь сделала их такими? Каждый раз могут быть разные ответы на этот счет.