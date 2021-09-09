Начался главный этап строительства второй очереди космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин посетил космодром Восточный в Амурской области. Глава государства побывал на командном пункте и ознакомился с ходом строительства второй очереди - стартового стола для ракет тяжелого класса "Ангара-А5". Несколько дней назад здесь приступили к новому этапу работ. Космодром остается одним из драйверов развития Амурской области и всего Дальнего Востока, в определенной степени обеспечивая инновационный и кадровый потенциал макрорегиона.

Стартовый стол для "Союза-2" - мощный комплекс, который успешно работает. Но сооружение для запуска "Ангары" будет гораздо более масштабным. Фото: Роскосмос

Стол для "Ангары"

Первая очередь - это комплекс для ракет-носителей серии "Союз-2". Он успешно функционирует уже пять лет. Начиная с 2016 года с Восточного провели десять запусков. Возведение мощностей для "Ангары" началось два года назад. В конце августа приступили к монтажу силовой рамы - это и есть второй этап установки стартового стола (первый подразумевал монтаж металлооблицовки газохода). Крупногабаритные части пускового стола космического ракетного комплекса "Ангара" доставили в сентябре 2020 года Северным морским путем, затем через Тихий океан, Амур и Зею. Операция выгрузки и транспортировки технологического оборудования от причала Амурского ГПЗ до Восточного заняла тогда пять суток.

Как заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, ничего подобного стартовому столу "Ангары" в мире не существует. Здесь используются особо прочный бетон специальных марок, особо прочная арматура и задействованы особо квалифицированные специалисты.

- "Союз-2" - это семь-восемь тонн полезной нагрузки для выведения в ближний космос на так называемую низкую опорную орбиту. "Ангара" - 27 тонн, - сравнил Дмитрий Рогозин. - А когда появится третья, водородная, ступень, будет 37 тонн. То есть этот стартовый стол намного более мощный, чем тот, который стоит на Восточном.

Окончание строительства второй очереди космодрома запланировано на конец 2022-го. Первый пуск "Ангары" собираются провести в 2023 году.

Звездная комната

22-летняя амурчанка Светлана Гамза уже год работает на космодроме Восточный. Она - одна из первых "космических" выпускниц Амурского государственного университета, где профессионалов соответствующего профиля начали учить с 2016 года. Ее должность - специалист отдела оценки телеметрической информации и летно-технических характеристик ракет космического назначения. Когда мы смотрим трансляцию запуска и диктор говорит что-то вроде "две минуты, полет нормальный", данные он черпает именно от таких специалистов. Светлана анализирует многочисленные показания, приходящие в виде графиков и цифр, и следит за тем, все ли в процессе полета в норме. Вместе с коллегами она отвечает за систему управления ракетой. В смежных отделах анализируют работу других систем ракеты-носителя. После каждого полета проводится экспресс-анализ, а затем в течение месяца - глубокий анализ. Все графики всех датчиков тщательно изучаются даже в случае удачного запуска. А это огромный массив информации.

- Когда я только пришла на космодром, до того как меня допустили непосредственно к работе, я читала много литературы об устройстве ракет, - рассказала Светлана Гамза. - Нужно досконально знать, из чего состоит, как управляется ракета-носитель, как все в ней функционирует. А когда приступаешь к работе - то все уже не так сложно. Главное - во всем разобраться.

Изучала Светлана и советское ракетостроение. Вопреки распространенному мнению о том, что Россия до сих пор запускает ракеты времен Сергея Королева, современный "Союз-2", являясь их наследником, модернизирован. Понемногу Светлана начинает изучать и "Ангару". Это ракета тяжелого класса, и в ней многое по-другому.

Светлана и сейчас затрудняется сказать, что подвигло ее выбрать именно такую специальность. Может быть, стремление заниматься престижной профессией, стать сопричастной к изучению космоса. Может быть, патриотизм. А может быть - просто интерес к космосу, который был всегда. У нее даже комната в доме оформлена соответствующе: с "космическими" фотошторами и "звездными" обоями.

За год на космодроме Светлана ни разу не пожалела о выборе профессии. Ей легко с коллегами: почти все в отделе - молодые специалисты, коллектив слаженный.

- Работа мне очень нравится. Это ответственно, классно, интересно. И мозги не "тухнут" - ты развиваешься, потому что постоянно должен узнавать много нового, - поделилась Светлана.

Гамма-всплеск

Амурская область "космическая" благодаря не только космодрому. Неподалеку от Благовещенска находится одна из обсерваторий глобальной системы МАСТЕР (Мобильная астрономическая система ТЕлескопов-роботов). Телескопы расположены не только в России (Приамурье, Бурятия, Ставропольский край, Урал, Крым), но и за рубежом: в Аргентине, ЮАР, в Испании, на Канарах. Они способны самостоятельно наблюдать за небом. А как только в космосе появляется что-нибудь интересное, робот автоматически фокусирует на объекте свое внимание и передает информацию в другие обсерватории системы, чтобы можно было наблюдать из разных широт. Создал проект МАСТЕР отечественный астрофизик, профессор МГУ, уроженец города Райчихинска Амурской области Владимир Липунов.

- Система МАСТЕР в Благовещенске находится в стадии модернизации, - рассказал доцент кафедры физического и математического образования Благовещенского государственного педагогического университета Владимир Юрков. - Сейчас идет программа обновления, по крайней мере, двух восточных сегментов: благовещенского и тункинского (Тунка - село в Бурятии, местный астрофизический центр курирует Иркутский государственный университет. - Прим. ред.). Мы переместились на другую площадку - подальше от города, так как от Благовещенска и от приграничного Китая стало слишком много света. Модернизация включает в себя установку более крупного телескопа.

Уже после того как благовещенскую обсерваторию начали "сворачивать" на модернизацию, российские ученые успели сделать очередное открытие с ее помощью. Неожиданно "всплыл" один объект, который наблюдали и зарубежные исследователи, и благовещенский робот-телескоп. И так получилось, что амурская обсерватория заметила его первой. Поэтому понадобилось срочно извлечь из базы ранее сделанные снимки, для чего пришлось заново включать сервер. Так уже закрытая обсерватория доказала первенство российской науки в деле открытия очередного очень яркого гамма-всплеска.

- Гамма-всплеск - это кратковременный выброс большого количества энергии в небольшом объеме пространства, - объяснил Владимир Юрков. - Обычно он происходит в системах двойных звезд, когда или одна из них, или обе - нейтронные. Либо это быстро вращающаяся черная дыра, которая в момент сжатия выдает такой эффект.

Гамма-всплески наблюдаются еще с 60-х годов прошлого века. Ученые пока изучают природу их происхождения.

Амурский МАСТЕР в 2014 году поучаствовал в открытии самого яркого объекта во Вселенной. Название у него такое: CGRaBS J0809+5341. Изначально это был давно известный квазар в созвездии Рыси. 13 апреля 2014 года телескоп на благовещенской станции зафиксировал, что объект вдруг вспыхнул в 40 раз ярче обычного. А через шесть суток телескоп в Бурятии обнаружил, что квазар стал еще ярче. "Такая собственная яркость является рекордной для постоянных объектов во Вселенной (квазаров и блазаров) и может уступать только гамма-всплескам в течение нескольких минут или секунд", - сообщалось в 2014 году на сайте Лаборатории космического мониторинга. Утверждалось, что объект светит ярче ста триллионов Солнц.