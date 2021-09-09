Путин одобрил присвоение 12 городам звания "Город трудовой доблести"

Новые стелы "Город трудовой доблести" появятся еще в 12 городах. Указ президент подпишет в самое ближайшее время. На заседании оргкомитета "Победы", которое прошло в формате видеоконференции, Владимир Путин подчеркнул, что Россия не позволит забыть и оболгать героизм советского народа и не допустит оправдания планов преступников, развязавших Вторую мировую войну.

Заседание началось с минуты молчания. "Ушел из жизни руководитель МЧС Евгений Николаевич Зиничев. Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их, и Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг - погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека", - сказал президент. В четверг президент присвоил Зиничеву звание Героя России.

В этом году отмечается сразу несколько важных памятных дат: 80-летие начала Великой Отечественной войны и начало блокады Ленинграда. Путин подчеркнул непреклонность в защите чести и памяти борцов с нацизмом. "Мы помним и об уроках Второй мировой войны, и оправдания и обеления преступников, их чудовищных планов, грозивших всему человечеству, мы никогда не допустим", - заверил он. Недавно прошел международный форум, посвященный Хабаровскому процессу 1949 года. Советские следователи собрали неопровержимые улики, изобличив вину милитаристской Японии в преступлениях против человечества, в подготовке бактериологической войны. "Этим чудовищным планам не дано было исполниться: летом 1945 года, когда Европа возвращалась к мирной жизни, советские войска разгромили Квантунскую армию и поставили точку во Второй мировой войне", - напомнил президент. "Мы никогда не позволим забыть и тем более оболгать беспрецедентный, массовый героизм наших предков - и на полях сражений, и в глубоком тылу, где также ковалась Победа", - заявил он.

"Масштаб, значимость подвига тыла по сей день трудно осмыслить. В знак уважения перед теми, кто без сна и отдыха, подчас и отдавая свои жизни, работал на заводах и фабриках, в госпиталях и лабораториях, было учреждено почетное звание "Город трудовой доблести". Его удостоены 32 города, а в четверг были рассмотрены новые инициативы. Путин предложил "Единой России" взять на себя миссию привести в этих городах в порядок все объекты, памятники, связанные с подвигом фронта и тыла, запустить просветительские программы для молодежи.

Мы никогда не позволим забыть и тем более оболгать беспрецедентный, массовый героизм наших предков - и на полях сражений, и в глубоком тылу, где также ковалась Победа

Первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак напомнил, что партия еще весной попросила присвоить почетное звание еще 11 городам. В новом списке - Алдан (Якутия), Воркута (Коми), Дзержинск (Нижегородская область), Кемерово, Кострома, Лысьва (Пермский край), Мончегорск (Мурманская область), Оха (Сахалинская область), Ступино (Подмосковье), Сызрань (Самарская область) и Чита. "Это как региональные центры, так и небольшие города, без которых была бы невозможна великая Победа", - уточнил он. Было собрано 2 млн 300 тыс. подписей. Глава РАН Александр Сергеев назвал еще и Бологое (Тверская область). Президент одобрил все 12.

Об итогах форума по Хабаровскому процессу сообщил Генпрокурор Игорь Краснов. Он предложил создать федеральный центр, посвященный Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому трибуналам над военными преступниками Второй мировой войны, и включить в образовательные программы итоги проекта "Без срока давности" - изучение материалов о жертвах среди мирного населения во время Великой Отечественной войны. Также нужно создать сеть лабораторий изучения Второй мировой войны для воспрепятствования фальсификации истории и продолжить обнародование рассекреченных документов о Хабаровском деле, считает Краснов. "Это важно, учитывая, что сейчас активно предпринимаются попытки не просто исказить реальные события, связанные с проявленным героизмом советского народа, опорочить подвиги личностей военной эпохи, которые для нескольких поколений - пример подлинного патриотизма, но и навязать прямо противоположную точку зрения молодому поколению", - сказал он.