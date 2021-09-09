"Президент планирует лично посетить церемонию прощания с погибшим главой МЧС", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В четверг же Владимир Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.
Про Евгения Зиничева писать сложно. И не потому, что он был, как принято говорить про людей его профессии, "застегнутым на все пуговицы". Нет, он был достаточно открытым, доброжелательным, простым, невысокомерным человеком, но при этом совершенно непубличным. Он практически никогда не давал интервью. Мало и его комментариев по поводу тех или иных ЧС или по поводу того, что происходило в его ведомстве. Пресс-подходов он также не любил. И все выступления в прессе о нем - это в основном доклады главе государства на совещаниях.
Объяснение тому простое - он не был министром или чиновником, в привычном понимании этого слова. Он всю свою жизнь до мозга костей принадлежал к особой и очень редкой категории людей - элитных личных спасателей, способных без раздумий пожертвовать собой в любой момент, что в итоге и стало причиной его смерти. Помните, замечательный фильм с Костнером "Телохранитель"? Вот это про Зиничева. Обаятельный, умный, решительный.
У каждого обычного человека очень сильно развит инстинкт самосохранения. Это природное чувство, заложенное в генах. Но есть небольшая категория людей, у которых это чувство приглушено. Как мне рассказывали сотрудники одного из элитных подразделений, они обязательно проходят долгий психологический отбор. В наших спецслужбах есть уникальные методики, с помощью которых психологи как раз и отбирают таких людей, которые в момент неожиданной и быстроразвивающейся опасной ситуации не будут размышлять о себе, о жизни и смерти, не спасуют, словом, а выполнят то, чему они учились. Зиничев в этом смысле был идеальный сотрудник спецслужб.
Когда его только назначили на должность главы МЧС, перед нами, журналистами ведомственного пула, встал первый вопрос - с каким человеком нам теперь придется работать? И в первую же нашу встречу с ним на мой вопрос об интервью или проведении делового завтрака в "РГ" Зиничев честно ответил: "Я - человек спецслужб, чем меньше обо мне знают, тем лучше".
Но при этом тогда же, во время знакомства, запомнилось его рукопожатие. Он сначала сильно раскрывал ладонь, как бы показывая открытость своего характера и намерений, а потом крепко по-мужски пожимал руку.
Он был в личном плане реально замечательным человеком. И пусть кто-то рассуждает,мол, не дело министра самому спасать людей, не его это уровень. Для меня совершенно очевидно, что их поездка с погибшим прекрасным кинорежиссером Александром Мельником не была пустой прогулкой. Я хорошо знал Мельника и не единожды разговаривал с ним в стенах МЧС. Он давно хотел снять фильм об Арктике и пытался привлечь к съемкам МЧС. Зиничев поддержал идею фильма об Арктике, но у них не было подходящего случая слетать туда вместе. Нынешние учения оказались первой удобной оказией. Однако ЧС не приходят по плану, у трагедий нет расписаний. К ним невозможно всегда быть готовым. Но министру-то было не привыкать. Поэтому и ушел Евгений Зиничев из жизни так, как и подобает настоящему элитному телохранителю.
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб героически, спасая жизнь человека
Но чуть позднее стали поступать комментарии из норильских соцсетей с подробностями трагедии. "Около 16.30 поступило сообщение - в Норильскую больницу № 1 летит вертолет с двумя пострадавшими, требуется аппарат искусственной вентиляции легких, реанимобили и кровь второй группы для переливания", - одним из первых появилось такое сообщение. Позднее стало понятно, о каких именно пострадавших шла речь. Как выяснилось, во время съемки нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути, с обрыва упал известный режиссер и оператор Александр Мельник. Он сопровождал в поездке на "арктические" учения главу МЧС России. И так вышло, что сам министр - главный спасатель страны - сиганул в ледяную воду, увидев, что гибнет человек. По словам очевидцев, министр отреагировал быстрее всех, прошла буквально пара секунд, и он прыгнул в воду вслед за оператором. Но внизу в воде оказались крупные камни, о которые ударились и министр, и оператор. От полученных травм оба через некоторое время скончались.
Евгению Зиничеву было 55 лет. У него остались жена, сын и трое внуков. Пост главы МЧС он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Предыдущая должность - замдиректора ФСБ. До этого Зиничев менее года занимал пост временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области. С июня 2015 года по июль 2016 года занимал пост начальника управления ФСБ по Калининградской области. До этого назначения работал заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России.
Длительный виток карьеры был также связан со спецслужбами - в период с 1987 по 2015 год он работал в органах государственной безопасности СССР, затем РФ. В 1984-1986 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР на Северном флоте.
Смерть настигла министра в ущелье Красные камни в 6 километрах к востоку от Талнаха, в горном массиве Хараелах. Это одно из самых живописных урочищ, с озером и водопадом, в окрестностях Норильска.
Глава МЧС России Евгений Зиничев действовал, как настоящий спасатель, и погиб героически, спасая жизнь человека.
Погибший вместе с министром режиссер Александр Мельник известен не только в киношных кругах, но и в православной среде. Он был заместителем руководителя Фонда Андрея Первозванного, который ежегодно доставляет в Россию Благодатный огонь из Иерусалима и проводит много гуманитарных и культурных акций.
"Мельник находился в месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России. Режиссер прибыл в Норильск для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути", - сообщили в пресс-службе МЧС.
Евгений Зиничев и Александр Мельник были знакомы друг с другом. Последние лет 15 режиссер снимал фильмы и был известен как сценарист, член гильдии кинорежиссеров России, тесно сотрудничавший с МЧС. Он снял пронзительные фильмы "Новая Земля" (2008 г.) и "Территория" (2015 г.). Большинство киноманов знали Мельника, как лауреата премии "Ника", члена Академии кинематографических искусств.
Напомним, в своей последней рабочей поездке глава МЧС Евгений Зиничев инспектировал ход масштабных опытно-исследовательских "арктических" учений, стартовавших в минувший вторник в 7 регионах Заполярья. Во вторник, 7 сентября, Евгений Зиничев лично контролировал ход ликвидации условных ЧС на трех учебных точках - в Дудинке и Норильске. Здесь была собрана основная группировка сил и средств, задействованная на учениях, - более 840 человек и свыше 150 единиц техники, включая 18 плавсредств и четыре воздушных судна.
В среду, по легенде учений, спасатели ликвидировали "возгорание" в Норильской межрайонной больнице № 1 в Оганере. Опыт был получен бесценный - "очаг пожара" располагался на 11-12-м этажах, а в больнице было более тысячи пациентов. Здесь впервые применили технологию "Цифровых двойников" - создали 3D-модель здания, на ней рассчитали, как будет развиваться пожар и каким маршрутом выводить из больницы пострадавших.
Спасение упавшего со скалы не входила в программу учений. Судьба сама написала этот жуткий сценарий. Но министр действовал как настоящий спасатель и погиб героически.
Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким трагически погибшего главы МЧС. "Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата", - говорится в соболезновании, опубликованном на сайте Кремля.
Президент отметил, что с Зиничевым его связывали долгие годы совместной работы. "И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой самой сложной ситуации - как на надежного, верного друга и профессионала высочайшего уровня", - отметил Путин.
Зиничев, подчеркнул глава государства, посвятил себя служению Отечеству, людям. "И, спасая человеческую жизнь, без колебаний пошел на риск, погиб, до конца исполняя свой долг. Мы сохраним в наших сердцах светлую память о Евгении Николаевиче Зиничеве", - отметил глава государства.
"Мы все глубоко потрясены трагической гибелью Евгения Николаевича. Он был настоящим российским офицером, считающим честную, преданную службу Родине и народу делом всей жизни. Профессионал высокого класса, компетентный и принципиальный руководитель, пользовался большим авторитетом", - говорится в соболезновании премьер-министра Михаила Мишустина.
Соболезнования родным, близким и коллегам в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева выразил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Погиб наш товарищ, наш коллега. Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни…" - заявил глава военного ведомства.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в трагическом инциденте на учениях Зиничев "действовал не как большой начальник, не как министр, а как настоящий спасатель". "Он отдавал всю душу и всего себя совершенствованию работы своего министерства, сохранению славных традиций МЧС", - заявил Лавров.
"Гибель Евгения Зиничева является большой утратой для России. Всю свою жизнь он посвятил служению Отечеству, на всех порученных участках служебной деятельности работал профессионально и с полной отдачей сил и энергии", - заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Зиничев проявил себя как мужественный целеустремленный человек и истинный профессионал, сделавший многое для государства и общества за годы работы в органах государственной безопасности, на посту главы МЧС.
Генпрокурор Игорь Краснов отметил смелость Зиничева, его искреннюю преданность интересам государства. "Трагически ушел из жизни профессионал своего дела, смелый и искренне преданный интересам государства человек, верный служебному долгу, всей душой любивший свою страну", - сказал глава надзорного ведомства.
Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что ушел из жизни "выдающийся руководитель и государственный деятель, великолепный организатор и истинный патриот России, который внес значительный вклад в дело укрепления обороны и безопасности нашей страны".
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Зиничева "настоящим другом, соратником, руководителем". "Человек, который самоотверженно служил своей стране и погиб, спасая жизнь. Большая утрата", - написал мэр в "Твиттере".
В среду вечером самолет МЧС России доставил в Москву тело погибшего министра. В 18.32 спецборт приземлился в аэропорту Внуково. О том, когда и где пройдет прощание с министром Евгением Зиничевым, представители МЧС пообещали сообщить дополнительно.
После того, как стало известно о трагедии, москвичи стали массово приносить цветы к зданию МЧС. Жители столицы разного возраста оставляли у здания букеты цветов - гвоздик и алых роз. В других регионах страны люди также несли цветы к зданиям региональных главков МЧС.