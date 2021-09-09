"Президент планирует лично посетить церемонию прощания с погибшим главой МЧС", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В четверг же Владимир Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.

Про Евгения Зиничева писать сложно. И не потому, что он был, как принято говорить про людей его профессии, "застегнутым на все пуговицы". Нет, он был достаточно открытым, доброжелательным, простым, невысокомерным человеком, но при этом совершенно непубличным. Он практически никогда не давал интервью. Мало и его комментариев по поводу тех или иных ЧС или по поводу того, что происходило в его ведомстве. Пресс-подходов он также не любил. И все выступления в прессе о нем - это в основном доклады главе государства на совещаниях.

Объяснение тому простое - он не был министром или чиновником, в привычном понимании этого слова. Он всю свою жизнь до мозга костей принадлежал к особой и очень редкой категории людей - элитных личных спасателей, способных без раздумий пожертвовать собой в любой момент, что в итоге и стало причиной его смерти. Помните, замечательный фильм с Костнером "Телохранитель"? Вот это про Зиничева. Обаятельный, умный, решительный.

У каждого обычного человека очень сильно развит инстинкт самосохранения. Это природное чувство, заложенное в генах. Но есть небольшая категория людей, у которых это чувство приглушено. Как мне рассказывали сотрудники одного из элитных подразделений, они обязательно проходят долгий психологический отбор. В наших спецслужбах есть уникальные методики, с помощью которых психологи как раз и отбирают таких людей, которые в момент неожиданной и быстроразвивающейся опасной ситуации не будут размышлять о себе, о жизни и смерти, не спасуют, словом, а выполнят то, чему они учились. Зиничев в этом смысле был идеальный сотрудник спецслужб.

На мой вопрос об интервью или проведении делового завтрака в "РГ" Зиничев честно ответил: "Я - человек спецслужб, чем меньше обо мне знают, тем лучше"

Когда его только назначили на должность главы МЧС, перед нами, журналистами ведомственного пула, встал первый вопрос - с каким человеком нам теперь придется работать? И в первую же нашу встречу с ним на мой вопрос об интервью или проведении делового завтрака в "РГ" Зиничев честно ответил: "Я - человек спецслужб, чем меньше обо мне знают, тем лучше".

Но при этом тогда же, во время знакомства, запомнилось его рукопожатие. Он сначала сильно раскрывал ладонь, как бы показывая открытость своего характера и намерений, а потом крепко по-мужски пожимал руку.

Он был в личном плане реально замечательным человеком. И пусть кто-то рассуждает,мол, не дело министра самому спасать людей, не его это уровень. Для меня совершенно очевидно, что их поездка с погибшим прекрасным кинорежиссером Александром Мельником не была пустой прогулкой. Я хорошо знал Мельника и не единожды разговаривал с ним в стенах МЧС. Он давно хотел снять фильм об Арктике и пытался привлечь к съемкам МЧС. Зиничев поддержал идею фильма об Арктике, но у них не было подходящего случая слетать туда вместе. Нынешние учения оказались первой удобной оказией. Однако ЧС не приходят по плану, у трагедий нет расписаний. К ним невозможно всегда быть готовым. Но министру-то было не привыкать. Поэтому и ушел Евгений Зиничев из жизни так, как и подобает настоящему элитному телохранителю.