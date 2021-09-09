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09.09.2021 16:12
Рубрика: Общество

Зиничева похоронят на Северном кладбище Санкт-Петербурга

Текст: Тимофей Борисов, Иван Петров
Прощание с трагически погибшим руководителем МЧС Евгением Зиничевым пройдет в пятницу в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС (улица Ватутина д. 1) с 7 до 10 часов утра. Хотя, по сути, церемония прощания началась еще в день гибели министра. У здания министерства уже вечером появились первые цветы. Люди их несли и несут до сих пор и к зданиям региональных главков МЧС. Похоронят министра в пятницу, но уже в Санкт-Петербурге. После прощания гроб с телом в северную столицу доставит спецборт МЧС России. Похороны состоятся в 15:00 на Северном кладбище Петербурга.

"Вчера ушел из жизни руководитель министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев. Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их, и Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека", - сказал накануне президент России Владимир Путин, открывая заседание организационного комитета "Победа".

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Путин лично простится с Зиничевым

"Президент планирует лично посетить церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В четверг Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. В пресс-службе Кремля пояснили, что звание присвоено "за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга".

В МЧС рассказали, что после трагической гибели министра получили свыше тысячи соболезнований. "Более тысячи официальных писем и телеграмм поступило в МЧС России. Много теплых слов, признаний и благодарности в присланных письмах звучат в адрес Евгения Зиничева. В своих телеграммах граждане отмечают его высокий уровень профессионализма, преданность долгу, готовность прийти на помощь попавшим в беду", - говорится в сообщении​​​ чрезвычайного ведомства.

Про главу МЧС России Евгения Зиничева писать очень сложно. И не потому, что он был какой-то противоречивой личностью или, как принято говорить про людей его профессии, "застегнутым на все пуговицы". Нет, он был достаточно открытым, доброжелательным, простым, не высокомерным человеком, но при этом совершенно непубличным. Он практически никогда не давал интервью. Те два материала в одном из столичных изданий с трудом можно причислить к этому жанру. Скорее, это были эссе на заданную тему на основе кратких личных разговоров где-то на бегу. А полноценных интервью он не давал. Нет их. Мало и его комментариев по поводу тех или иных ЧС или по поводу того, что происходило в его ведомстве. Пресс-подходов он также не любил. И все выступления в прессе - это в основном доклады главе государства на совещаниях.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Шойгу: Евгений Зиничев погиб как настоящий спасатель

Объяснение тому простое - он не был министром или чиновником в привычном понимании этого слова. Он всю свою жизнь до мозга костей принадлежал к особой и очень редкой категории людей - элитных личных спасателей, способных без раздумий пожертвовать собой в любой момент, что в итоге и стало причиной его смерти. Помните замечательный фильм с Кевином Костнером "Телохранитель"? Вот это про Зиничева. Обаятельный, умный, решительный.

У каждого обычного человека очень сильно развит инстинкт самосохранения. Это природное чувство, заложенное в генах. Но есть очень небольшая категория людей, у которых это чувство приглушено. Как мне однажды после Беслана рассказывали сотрудники одного из наших элитных подразделений, они обязательно проходят сложный и долгий психологический отбор. В наших спецслужбах есть уникальные методики, с помощью которых психологи как раз и отбирают таких людей, которые в момент неожиданной и быстроразвивающейся опасной ситуации не будут размышлять о себе, о жизни и смерти, не спасуют, словом, а выполнят то, чему они учились. Зиничев в этом смысле был идеальным сотрудником спецслужб.

Когда его только назначили на должность главы МЧС, перед нами, журналистами ведомственного пула, встал первый вопрос - кто он, какой он, с каким человеком нам теперь придется работать? И в первую же нашу встречу с ним на мой вопрос об интервью и проведении делового завтрака в "РГ" Зиничев честно ответил: "Я - человек спецслужб, чем меньше обо мне знают, тем лучше".

Но при этом тогда же, во время знакомства, запомнилось его рукопожатие. Он сначала сильно раскрывал ладонь, как бы показывая открытость своего характера и намерений, а потом крепко, по-мужски пожимал руку.

Он был в личном плане реально замечательным человеком. И пусть в Сети уже появились инсинуации на тему, того, что, мол, не следовало бы министру прыгать, спасать, не его это дело и уровень, да вообще не стоило идти на плато во время учений. Для меня совершенно очевидно, что их поездка с погибшим прекрасным кинорежиссером Александром Мельником не была пустой прогулкой. Я прекрасно знал Мельника и не единожды разговаривал с ним в стенах МЧС. Он давно хотел снять фильм об Арктике и пытался привлечь к съемкам МЧС. Зиничев поддержал идею фильма об Арктике, но у них не было подходящего случая слетать туда вместе. Нынешние учения оказались первой удобной оказией. Однако ЧС не приходят по плану, у трагедий нет расписаний. К ним невозможно всегда быть готовым. Но министру-то было не привыкать. Поэтому и ушел Евгений Зиничев из жизни так, как и подобает настоящему элитному телохранителю.

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