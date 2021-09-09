Красноярская прокуратура назвала возможную причину побега двух девочек

Две 13-летние жительницы Лесосибирска, об исчезновении которых рассказала сегодня полиция, могли уехать к подруге из-за конфликта с матерью одной из девочек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию прокуратуры Красноярского края.

По предварительным данным, 7 сентября несовершеннолетние уехали из Лесосибирска на автобусе. Они направились в поселок Колесникова к подруге. Сегодня девочек видели в магазине этого населенного пункта, однако затем школьницы скрылись. Причиной ухода юных жительниц Лесосибирска из дома мог стать конфликт с матерью одной из них, рассказали в надзорном ведомстве.

Известно, что на профилактическом учете родители пропавших не состояли. Заявлений в полицию родители не подавали.

На поиски школьниц поднят весь личный состав полиции Лесосибирска.

Прокуратура начала проверку по факту пропажи детей.