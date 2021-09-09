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09.09.2021 15:30
Рубрика: Происшествия

Пропавшую в Томске 14-летнюю школьницу нашли живой

Текст: Никита Зайков (Томск)

В Томске нашли 14-летнюю девочку, сообщение об исчезновении которой поступило в полицию 8 сентября. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Томской области, по данному факту проводится проверка.

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Ранее полиция распространила ориентировку, в которой указывались приметы пропавшей девушки. Около 13 часов дня она ушла из гимназии № 29, расположенной на улице Новосибирской, и не вернулась домой.

В ходе розыскных мероприятий стражам порядка удалось установить ее местонахождение - несовершеннолетнюю нашли на улице Пушкина. Ребенка доставили в отдел МВД по Октябрьскому району Томска, а затем передали законным представителям.

Вместе с тем полиция продолжает розыск еще двух подростков, об исчезновении которых рассказали сегодня. Парень 2006 года рождения пропал 4 сентября, в последний раз его видели на улице Алеутской. На вид ему 15-16 лет, рост 164 сантиметра, среднего телосложения, челка обесцвечена. Был одет в черную футболку, серые штаны, черные сланцы.

Еще одна девушка 2005 года рождения ушла сегодня из здания по адресу улицы Елизаровых, 59, в котором расположена администрация Советского района Томска. Примерно с 12.50 она перестала выходить на связь. Ее рост около 155 см, девушка среднего телосложения, на кисти левой руки татуировка в виде змейки. Одета в бежевую куртку с капюшоном, серые штаны и белые кроссовки.

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