В Красноярском крае нашли живыми сбежавших из дома школьниц

Полиция нашла живыми двух 13-летних жительниц Лесосибирска, сбежавших 7 сентября из дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по Красноярскому краю.

Напомним, во вторник школьницы уехали из Лесосибирска на автобусе. По предварительным данным, девочки решили покинуть город после конфликта с матерью одной из них. Они направились в поселок Колесникова к подруге. Родители несовершеннолетних не подавали заявлений в полицию, и об отсутствии девочек правоохранители узнали благодаря мониторингу социальных сетей, где появилась информация об исчезновении детей. На их поиск был поднят весь личный состав полиции Лесосибирска.

Известно, что на профилактическом учете семьи девочек не состояли. Прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом, рассказали в надзорном ведомстве. Его сотрудникам предстоит дать оценку деятельности учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.