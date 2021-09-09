В Омском аграрном университете открыли белорусский учебный комплекс

Студенты ОмГАУ смогут набираться практического опыта в фирменной аудитории Минского тракторного завода (МТЗ). Предприятие полностью взяло на себя расходы по оснащению нового учебного подразделения. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано в начале этого года. Главная цель проекта - обучение студентов, специалистов АПК, а также сотрудников дилерских центров МТЗ по новой методике.

Двухъярусный класс оборудован учебными стендами по наладке оборудования, располагает мастерской по ремонту двигателей и ходовой части, шиномонтажом, складом запчастей, учебной аудиторией, преподавательской и методкабинетом. По словам заместителя гендиректора МТЗ Михаила Кадникова, комплекс позволит студентам и слушателям вживую изучать детали машин на основе новой техники, которую можно, как конструктор, разбирать и собирать. И параллельно знакомиться с элементами цифровизации.

- Методика рассчитана на подготовку квалифицированных специалистов начиная с мастеров по обслуживанию техники и заканчивая трактористами, которые будут иметь возможность самостоятельно принимать решения, какой программный продукт применить в земледелии, - поясняет Михаил Кадников.

Руководство вуза рассчитывает, что новое подразделение, оснащенное по последнему слову техники, позволит повысить качество подготовки кадров, а также престижность инженерной профессии.

- Мы активно занимаемся сближением производства с наукой. Техника постоянно совершенствуется, нам важно готовить специалистов, способных приступить к работе сразу после окончания вуза или переподготовки. Новая аудитория МТС - реальный способ решить такую задачу, - уверена ректор ОмГАУ Оксана Шумакова. - Кроме того, оснащение комплекса позволяет работать в режиме онлайн как со специалистами МТЗ, так и с ведущими учеными, экспертами в области современной инженерии.

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