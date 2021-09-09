В Ленобласти отменили обязательную вакцинацию от COVID-19

В Ленинградской области с 9 сентября отменяется требование об обязательной вакцинации для сотрудников ряда сфер. Напомним, ранее в регионе действовало положение, согласно которому предприятие, где привито менее 80 процентов сотрудников, может быть закрыто.

Обязательная вакцинация была введена в регионе 18 июня. Требование действовало для сотрудников государственных и муниципальных учреждений, образовательных организаций, предприятий ЖКХ, соцзащиты, энергетики, торговли, транспорта. Должны были привиться работники МФЦ, детских лагерей и игровых комнат. В общем, прививка была нужна для всех сфер, где происходит взаимодействие с людьми.

Требования были очень жесткими. С 1 сентября предприятия, где не набралось нужного процента вакцинированных, могли быть закрыты.

Сейчас эти требования смягчаются. В новом постановлении указана формулировка, что руководители предприятий должны способствовать вакцинации сотрудников.