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09.09.2021 14:34
Рубрика: Общество

В Ленобласти отменили обязательную вакцинацию от COVID-19

Текст: Вера Черенева

В Ленинградской области с 9 сентября отменяется требование об обязательной вакцинации для сотрудников ряда сфер. Напомним, ранее в регионе действовало положение, согласно которому предприятие, где привито менее 80 процентов сотрудников, может быть закрыто.

Фото: iStock
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Обязательная вакцинация была введена в регионе 18 июня. Требование действовало для сотрудников государственных и муниципальных учреждений, образовательных организаций, предприятий ЖКХ, соцзащиты, энергетики, торговли, транспорта. Должны были привиться работники МФЦ, детских лагерей и игровых комнат. В общем, прививка была нужна для всех сфер, где происходит взаимодействие с людьми.

Требования были очень жесткими. С 1 сентября предприятия, где не набралось нужного процента вакцинированных, могли быть закрыты.

Сейчас эти требования смягчаются. В новом постановлении указана формулировка, что руководители предприятий должны способствовать вакцинации сотрудников.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область Вакцинация от коронавируса

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