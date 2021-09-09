Суд оставил в силе приговор главе запрещенного в РФ меджлиса

Судебная коллегия Третьего апелляционного суда общей юрисдикции оставила без изменения наказание, назначенное Верховным судом РК председателю запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис" Рефату Чубарову. Об этом сообщил руководитель пресс-службы суда Алексей Медведев.

Ранее Верховный суд Крыма приговорил Чубарова к лишению свободы на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

- Срок наказания будет исчислен с момента фактического задержания Чубарова, - отметил Медведев. - Приговор вступил в законную силу.

В суде напомнили, что Чубаров осужден за организацию массовых беспорядков у стен крымского парламента в Симферополе 26 февраля 2014 года. Он и его сторонники ставили своей целью не допустить проведение внеочередного заседания сессии депутатов Верховного Совета АР Крым. На ней парламентарии должны были рассмотреть вопрос об отставке республиканского правительства и обстановке в регионе из-за политического кризиса в Киеве. Благодаря призывам Чубарова на митинг прибыли несколько тысяч сочувствующих "Меджлису" крымских татар, которые сгруппировались слева от входа в парламент.

Апеллируя к своему тогдашнему статусу депутата Верховного Совета РК, лидер "Меджлиса" потребовал от коллег по парламенту не проводить внеочередное заседание, угрожая силовым захватом здания. Его сторонники заблокировали входы в парламент, препятствуя проходу прибывающих депутатов. Бывшие на том же митинге сторонники политической партии "Русское Единство" пытались выдавить тех за пределы двора здания. "Меджлисовцы", превосходившие по численности сторонников "Русского единство", на митинге применяли насилие "с использованием заранее приготовленных предметов - палок, древков от флагов, бутылок с жидкостью, раздражающих глаза газов".

В результате действий Чубарова и его сторонников пострадали более сорока граждан, двое из которых от полученных телесных повреждений скончались. Кроме того, было повреждено имущество Верховного Совета.

Суд первой и апелляционной инстанции рассмотрел дело Чубарова без его участия (с 2014 года он находится на Украине, а в сентябре 2015-го объявлен в международный розыск). Сторона защиты просила приговор отменить, уголовное дело направить на новое судебное разбирательство в тот же суд. Помимо шестилетнего тюремного срока суд обязал лидера экстремистской организации выплатить штраф 200 тысяч рублей и провести 200 часов на обязательных работах.