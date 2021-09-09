В Крыму СК проверит недопуск в самолет ребенка с ДЦП на спецкресле

Новости

Умер советский актер и певец Уно Лооп 10:40
Митинг против новых чрезвычайных мер по COVID-19 блокировал центр Софии 10:40
Космонавты сообщили, что запах дыма на МКС сохраняется 10:32
СК проводит доследственную проверку по факту обнаружения младенца в мусоропроводе 10:19
В Ивановской области завели дело о покупке COVID-сертификатов 10:15
Число погибших при взрыве дома в Ногинске увеличилось до 7 10:14
Зверев и Джокович встретятся в полуфинале US Open 10:13
Джабаров заявил о выгоде "Северного потока-2" для всех 10:12
"Роскосмос": Все системы МКС работают штатно, выход в открытый космос состоится 09:52
Юрист предупредил о последствиях несвоевременной передачи показаний счетчиков 09:40
В семействе АК-12 появился новый автомат 09:35
Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно 09:33
Дания обяжет мигрантов работать для сохранения социальных пособий 09:25
Эксперт рассказал о причинах снижения цен на бензин 09:15
Пушков: В НАТО встревожены "афганским синдромом" Европы 09:15
Городские службы Москвы переведены на усиленный режим перед Днем города 08:58
Названы российские города с самым высоким ростом цен на жилье 08:58
В модуле "Звезда" на МКС ночью сработала пожарная сигнализация 08:58
На Урале вынесли приговор мужу убитой Instagram-блогерши 08:42
Минцифры запустило приложение для автомобилистов 08:40
Visa в 2022 году поднимет комиссию за оплату картами в супермаркетах 08:02
Псаки: США не обещали признать власть "Талибана" в Афганистане 07:40
В Москве по заявкам начали включать отопление в социальных учреждениях 07:29
Погода в Москве 9 сентября: временами слабые осадки и максимум +20 06:41
Ополченцы в Афганистане заявили о контроле 65% провинции Панджшер 06:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
09.09.2021 10:41
Рубрика: Происшествия

В Крыму СК проверит недопуск в самолет ребенка с ДЦП на спецкресле

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Сотрудники крымского следственного отдела на транспорте начали проверку сведений из соцсетей и СМИ о том, что на борт самолета не допустили ребенка-инвалида со спецкреслом. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Крыму и Севастополю.

В Крыму суд приговорил к лечению отца, задушившего ребенка

При мониторинге СМИ правоохранители наткнулись на сообщение о том, что проводник авиакомпании не разрешил 10-летнему ребенку жительницы Свердловской области, страдающему тяжелой формой ДЦП, находиться на борту авиасудна в специальном кресле. В итоге матери пришлось весь трехчасовой рейс из Симферополя в Екатеринбург держать сына на коленях. При этом она отметила, что ранее при перелетах у нее не возникало проблем с использованием спецкресла на борту самолета.

Следователи дадут правовую оценку действиям персонала авиакомпании и в части оказания услуг, и в части соблюдения прав несовершеннолетнего с тяжелым заболеванием.

- По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение, - заключили в ведомстве.

В регионах Происшествия Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Охрана порядка Власть Право Права человека Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Прощание с главой МЧС пройдет в Москве 10 сентября
Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девочек в Кузбассе
"Роскосмос": Все системы МКС работают штатно, выход в открытый космос состоится
Мошенники придумали новый способ похищения данных на госуслугах
Visa в 2022 году поднимет комиссию за оплату картами в супермаркетах
Мошенники ввели в оборот понятие "единого лицевого счета"
Видео: Поезд снес с путей грузовик с лопастью ветрогенератора