В Крыму СК проверит недопуск в самолет ребенка с ДЦП на спецкресле

Сотрудники крымского следственного отдела на транспорте начали проверку сведений из соцсетей и СМИ о том, что на борт самолета не допустили ребенка-инвалида со спецкреслом. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Крыму и Севастополю.

При мониторинге СМИ правоохранители наткнулись на сообщение о том, что проводник авиакомпании не разрешил 10-летнему ребенку жительницы Свердловской области, страдающему тяжелой формой ДЦП, находиться на борту авиасудна в специальном кресле. В итоге матери пришлось весь трехчасовой рейс из Симферополя в Екатеринбург держать сына на коленях. При этом она отметила, что ранее при перелетах у нее не возникало проблем с использованием спецкресла на борту самолета.

Следователи дадут правовую оценку действиям персонала авиакомпании и в части оказания услуг, и в части соблюдения прав несовершеннолетнего с тяжелым заболеванием.

- По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение, - заключили в ведомстве.