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09.09.2021 15:24
Рубрика: Происшествия

На Урале подали в суд на контактный зоопарк, где змея укусила девочку

Текст: Екатерина Призова

Контактный зоопарк в Екатеринбурге, где в конце августа девочку укусила змея, проверили природоохранная прокуратура и Россельхознадзор. В заключении, которое опубликовала на странице организации "Зоозащита" активистка Анна Вайман, говорится, что в заведении были зафиксированы нарушения ветеринарного законодательства и законодательства об ответственном обращении с животными.

Фото: Администрация Салехарда
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Напомним, об инциденте стало известно после того, как в соцсетях попало видео, запечатлевшее момент ЧП: на шею девочке посадили пресмыкающееся, она стоит спокойно, но змея неожиданно кусает ребенка в щеку. Следственный комитет области тогда начал проверку зоопарка на предмет оказания небезопасных для здоровья и жизни услуг (статья 238 УК РФ)

По словам зоозащитников, в Россельхознадзоре им сообщили, что зоопарку отказано в выдаче лицензии на деятельность. Прокуратура же, в свою очередь, завела дело об административном правонарушении. В суд общей юрисдикции направлен иск к собственникам бизнеса с требованием устранить обнаруженные в ходе проверок нарушения.

В местных СМИ появлялась информация, что владельцы решили закрыть парк, но на данный момент на странице организации в соцсети "ВКонтакте" висит опубликованное час назад сообщение: Мы работаем все в том же режиме.

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