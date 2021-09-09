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09.09.2021 00:30
Рубрика: Авто

Росстандарт: Каждая десятая ввезенная россиянами машина опасна

Текст: Алексей Дуэль
Каждая десятая подержанная машина, ввозимая частным порядком в Россию, опасна, в большинстве своем они собраны из остатков нескольких автомобилей или попали под воду при стихийных бедствиях. Об этом "РГ" рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев.
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

"Есть статистика, которую мы ведем с 2015 года - каждая десятая подержанная машина, попадающая на рынок в качестве "единичного транспортного средства" - это "конструктор" или "утопленник", - сказал он. - Такие транспортные средства не то что небезопасны - они опасны. Для их выявления и был создан специальный ГОСТ".

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Проверке подлежат все подержанные машины, единично ввозимые в Россию. Проверку проводят в 20 лабораториях, они есть по всей стране. Без документа о соответствии этому ГОСТу поставить машину на учет в ГИБДД и эксплуатировать нельзя.

Предусмотренные стандартом процедуры включают в себя идентификацию транспортного средства, необходимые измерения габаритов, испытания тормозной системы, шумовых характеристик, освещения, проверку систем активной и пассивной безопасности и так далее, добавил Шалаев. Несоответствие хотя бы по одному методу ведет к невозможности оформления свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства. С одной стороны, это может быть обидно для владельца, но такие машины действительно опасны, их нельзя выпускать на дороги. Лаборатории в нормальном режиме проводят испытания в среднем более 500 автомобилей в день.

Полностью интервью с Антоном Шалаевым читайте в одном из ближайших номеров "РГ".