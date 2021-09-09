Оливер Стоун: Сэкономленные на Афганистане деньги США потратят на РФ и Китай

Поражение США в войне в Афганистане вряд ли отобьет у вашингтонских ястребов желание к новым военным авантюрам за рубежом. Америка, скорее, продолжит наращивать военные расходы и направит сэкономленные на Афганистане деньги на противостояние с другими странами, включая Россию и Китай. Такое мнение в эксклюзивном интервью "Российской газете" выразил голливудский кинорежиссер Оливер Стоун, широко известный в том числе благодаря своими фильмам о вторжении США во Вьетнам (1965-1973).

Комментируя вывод американского контингента из Афганистана, Стоун заметил, что теперь для США "правильным было бы вывести войска из Ирака, как и из Сирии". "К слову, наши войска вообще повсюду, - констатировал он. - У нас огромная военная машина по всему миру".

Однако Стоун уверен, что в США сейчас "нет партии мира", поскольку две доминирующие политические силы "во многом соглашаются в вопросах войны". По мнению собеседника "РГ", в первую очередь "консерваторы хотели войны, но они никогда не хотят признавать свои ошибки" и ищут новых врагов.

"Если подумать об этом и изучить факты, то враги у нас появляются только потому, что Госдепартамент и Пентагон ежегодно сами составляют перечень угроз национальной безопасности, - заметил Стоун. - Россия обычно на высоких позициях в этом списке, Китай теперь еще выше". "Выводом из Афганистана мы никаких денег не сэкономим, - продолжил он. - Они возьмут эти самые деньги и направят их против Китая. В следующем году военный бюджет только вырастет".

При этом сам режиссер считает траты "на военную конфронтацию с Россией и особенно с Китаем расточительством". "Америка шла по очень разрушительному пути, вкладывая все свои деньги в войны и военные начинания", - указал Стоун, по мнению которого, вместо этого вашингтонским политикам следовало бы решать более реальные проблемы, например вкладываться в инфраструктуру США и работать с другими странами над вопросами изменений климата.

Полную версию интервью с Оливером Стоуном читайте на сайте "РГ" 11 сентября. В нем культовый для Америки режиссер рассказывает о том, чувствует ли себя более защищенным через 20 лет после терактов 9/11, подводит итоги американской войны с террором в Афганистане и поясняет, какие уроки из этой кампании может вынести Вашингтон.