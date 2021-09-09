Свидетельство о регистрации автомобиля становится цифровым

Свидетельство о регистрации автомобиля постепенно становится цифровым. Запущено новое мобильное приложение "Госуслуги.Авто". Именно в нем можно хранить свидетельство о регистрации транспортного средства. Со временем там же можно будет хранить полис ОСАГО, диагностическую карту, если она будет нужна, и даже права. Предполагается, что все это можно будет предъявлять инспектору прямо со смартфона. Но это со временем. Пока приложение работает в экспериментальном порядке.

Еще в начале года СМИ облетело сообщение, что в скором времени водителям не придется возить с собой в бумажном виде ни прав, ни свидетельства о регистрации автомобиля. А сотрудникам ГИБДД они станут предъявлять их в виде QR-кода на смартфоне. Это время приближается. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с МВД запустили специальное мобильное приложение "Госуслуги.Авто". Новое приложение из семейства Госуслуг уже доступно для скачивания благодаря нацпроекту "Цифровая экономика".

Чтобы воспользоваться приложением, надо его скачать в Google Play или App Store. После этого войти под своей учетной записью на Госуслугах. Сведения о транспортных средствах и другая информация загрузятся из баз данных ГИБДД и личного кабинета на Госуслугах. Также их можно внести вручную. Предполагается, что сотруднику ГИБДД можно предъявить свидетельство о регистрации в виде QR-кода, которое формирует это приложение. Так как данные о машине попадают в приложение из реестра транспортных средств ГИБДД, они всегда актуальны.

Стоит напомнить, что правила дорожного движения обязывают водителя возить с собой и предъявлять по первому требованию инспектора именно бумажный вариант свидетельства о регистрации.

Пока приложение будет работать в экспериментальном порядке, вплоть до внесения изменений в правила дорожного движения наличие в смартфоне приложения с зашитыми в него электронными копиями документов не освободит водителей от необходимости возить с собой и предъявлять сотрудникам ГИБДД оригиналы этих документов. В противном случае грозит штраф в размере 500 рублей. Причем если за отсутствие с собой прав задержание машины не предусмотрено, то за отсутствие документов на машину, в качестве которого выступает именно свидетельство о регистрации, оно есть.

Как ранее разъясняло МВД, эксперимент будет проходить в два этапа. Для начала будет обкатываться использование в электронном виде свидетельства о регистрации транспортного средства. Если этот этап пройдет удачно, то вторым этапом станет использование в электронном виде водительского удостоверения. Но пока изменений в правила дорожного движения не внесено, это приложение для водителей - как игрушка.

Планируется, что в скором времени автовладельцы смогут с помощью этого приложения оплачивать и обжаловать штрафы, оформлять европротокол при ДТП, записываться на замену водительских прав и регистрацию транспортного средства, заключать договоры купли-продажи автомобиля онлайн, загружать и предъявлять в электронном виде данные о техосмотре, полисах ОСАГО и КАСКО.

Впрочем, оформлять аварию по Европротоколу через Госуслуги можно уже сейчас с помощью другого суперсервиса. Для этого надо скачать на смартфон приложение "Помощник ОСАГО".