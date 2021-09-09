Toyota выпустит революционные батареи к 2025 году

Toyota Motor до 2030 года вложит 13,5 млрд долларов в разработку и освоение производства принципиально нового типа батарей для электромобилей. Об этом 7 сентября на пресс-конференции, посвященной стратегии по достижению углеродной нейтральности, рассказал глава отдела разработок концерна Мисахико Маэда, пишет Reuters.

Toyota хочет довести до массового производства технологию твердотельных аккумуляторов. Согласно плану, первые электромобили Toyota с такого типа батареями поступят в продажу в середине десятилетия.

Речь идет об аккумуляторах с твердым электролитом, они химически значительно стабильнее используемых сегодня литиевых аккумуляторов с жидким электролитом, запасают больше энергии, заряжаются в разы быстрее, меньше греются, намного менее пожароопасны. Такие батареи также компактнее.

Но технология твердотельных батарей пока несовершенна. Во-первых, в производстве они обходятся в 8 раз дороже, а во-вторых, при циклах зарядки разрядки от перепада температур хрупкий электролит трескается и теряет свои свойства.

"Мы все еще в поиске оптимального материала для электролита", - отметил Мисахико Маэда.