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Умер актер из "Сумеречной зоны" Майкл Константин

Новости
    09.09.2021, 11:58
Текст:   Олег Усков

Умер американский актер кино и ТВ, обладатель премии "Эмми" Майкл Константин.

Как сообщает THR со ссылкой на подтверждение от семьи артиста, Константин скончался 31 августа в своем доме в родном городе Рединг, штат Пенсильвания, на 95-м году жизни.

Причиной названа болезнь, характер которой не уточнен.

Константин родился 22 мая 1927 года в семье греческих иммигрантов. На экранах дебютировал в конце 50-х. На счету - без малого две сотни проектов: "Неприкасаемые", "Сумеречная зона", "За гранью возможного", оригинальный "Перри Мейсон", "Мой любимый марсианин" (сериал), Лесли из "Шоу Дика ван Дайка" (это из него начерпали вдохновения создатели "Ванды/Вижна"), "Частный детектив Магнум" и "Секретный агент Макгайвер", "Худеющий" по Кингу, "Моя большая греческая свадьба" + сиквел, "Детектив Раш".

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