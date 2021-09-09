Умер актер из "Сумеречной зоны" Майкл Константин

Умер американский актер кино и ТВ, обладатель премии "Эмми" Майкл Константин.

Как сообщает THR со ссылкой на подтверждение от семьи артиста, Константин скончался 31 августа в своем доме в родном городе Рединг, штат Пенсильвания, на 95-м году жизни.

Причиной названа болезнь, характер которой не уточнен.

Michael Constantine, who played Gus, the father of Nia Vardalos’ Toula Portokalos in “My Big Fat Greek Wedding,” by far the highest-grossing romantic comedy of all time, has died. He was 94. https://t.co/UISJqdP25d pic.twitter.com/Gy0ohLz2fl — Variety (@Variety) September 9, 2021

Константин родился 22 мая 1927 года в семье греческих иммигрантов. На экранах дебютировал в конце 50-х. На счету - без малого две сотни проектов: "Неприкасаемые", "Сумеречная зона", "За гранью возможного", оригинальный "Перри Мейсон", "Мой любимый марсианин" (сериал), Лесли из "Шоу Дика ван Дайка" (это из него начерпали вдохновения создатели "Ванды/Вижна"), "Частный детектив Магнум" и "Секретный агент Макгайвер", "Худеющий" по Кингу, "Моя большая греческая свадьба" + сиквел, "Детектив Раш".