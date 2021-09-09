В Минске прокомментировали учения "Запад-2021"

Очередным подтверждением строгой приверженности Беларуси "укреплению региональной безопасности" назвал начальник департамента международного сотрудничества военного ведомства РБ генерал-майор Олег Воинов предстоящие маневры "Запад-2021", в которых участвуют военнослужащие Союзного государства.

Представитель Министерства обороны уточнил, что учение пройдут в два этапа. Первый, управление группировками войск в ходе ведения оборонительных боевых действий, намечен на 10-12 сентября, а 13 сентября стартует второй этап, который предусматривает управление группировками в ходе завершения разгрома противника и восстановление утраченного положения. Он завершится 16 сентября.

Комментируя на брифинге совместные стратегические учения двух стран, военачальник подчеркнул, что Беларусь стремится к снижению конфликтного потенциала Восточной Европы, проводя миролюбивую и открытую политику. Об этом можно судить и по оборонительной тематике маневров, уточнил Воинов, сделав акцент на том, что "военно-политическая обстановка в мире в целом и в европейском регионе, в частности, чревата обострением существующих и возникновением новых военных угроз".

На столь неблагоприятном фоне, пояснил он, внешнеполитический курс РБ наряду с отсутствием территориальных претензий к соседям, нахождение в союзе с Россией и членство в ОДКБ обусловили выбор именно оборонительной тематики учений".

Он напомнил также, что на практике миролюбивая позиция страны отражается и в отсутствии на ее территории иностранных военных баз с вооружением и военной техникой. "Есть только один узел системы предупреждения о ракетном нападении и радиостанция. Это российские военные учреждения - они не являются военными базами", - добавил генерал.

Участие в учении на территории Беларуси, сообщают новостные порталы, примут около 12,8 тысяч человек, в том числе около 2,5 тысяч российских военнослужащих и около 50 казахстанских солдат и офицеров из состава КСОР ОДКБ. Кроме того, будет задействовано до 350 единиц бронетанковой техники: около 140 танков, 110 единиц артиллерии и РСЗО, а также более 30 самолетов и вертолетов.