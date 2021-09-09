В России на следующей неделе появится ПЦР-тест для вируса Нипах

Тест для выявления вируса Нипах будет готов в течение следующей недели. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Форуме социальных инноваций регионов.

"Буквально днями прошла информация о вирусе Нипах в Индии, и в течение следующей недели коллеги доложили, что у них будет готов ПЦР-тест для того, чтобы его выявлять", - сказала она (цитата по ТАСС).

Попова отметила, что сейчас риска распространения этого вируса в России нет. Ранее стало известно, что вирус Нипах, который ВОЗ считает одним из самых опасных в мире, обнаружили у летучих мышей в Индии. Человеку он передается через пищу, на которой осталась слюна зараженного животного.

По мнению профессора Центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, вирус действительно очень опасен для человека, однако у него нет эпидемического потенциала.