В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"

Свидетельство о регистрации автомобиля постепенно становится цифровым. Запущено новое мобильное приложение "Госуслуги.Авто". Именно в нем можно хранить этот документ. Со временем там же можно будет хранить полис ОСАГО, диагностическую карту, если она будет нужна, и даже права. Предполагается, что все это можно будет предъявлять инспектору прямо со смартфона. Но это - со временем. Пока приложение работает в экспериментальном порядке.

Эксперимент проводит МВД России совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. В ходе его проведения водители по требованию сотрудников полиции смогут предъявлять для проверки мобильное приложение, содержащее графическое отображение свидетельства о регистрации транспортного средства и информацию о нем. Проверка будет осуществляться с помощью мобильного устройства сотрудников Госавтоинспекции путем считывания QR-кода. Причем эксперимент проводится сразу во всех регионах страны.

Новое приложение "Госуслуги.Авто" уже доступно для скачивания благодаря нацпроекту "Цифровая экономика".

"Каждый автовладелец обязан иметь при себе и предъявлять по требованию инспектора ГИБДД свидетельство о регистрации транспортного средства. После установки приложения СТС можно будет предъявлять в виде QR-кода прямо с экрана смартфона. В будущем функциональность "Госуслуги.Авто" будет расширена за счет всех сервисов, которыми в ежедневном режиме пользуются водители транспортных средств", - отметил замглавы минцифры Андрей Черненко.

Чтобы воспользоваться приложением, надо его скачать в Google Play или App Store. После этого войти под своей учетной записью на госуслуги. Сведения о транспортных средствах и другая информация загрузятся из баз данных ГИБДД и личного кабинета на госуслугах. Также их можно внести вручную. Предполагается, что сотруднику ГИБДД можно предъявить свидетельство о регистрации в виде QR-кода, которое формирует это приложение. Так как данные о машине попадают в приложение из реестра транспортных средств ГИБДД, они всегда актуальны.

Если у водителя не окажется с собой оригинала свидетельства о регистрации, ему будет грозить штраф в размере 500 рублей

Однако, если вы скачали это приложение и у вас в нем зашито свидетельство о регистрации вашего автомобиля, вы все равно обязаны иметь с собой бумажный оригинал документа. Ведь правила дорожного движения никто не отменял. А в них прописана обязанность водителя возить с собой и предъявлять по первому требованию инспектора именно бумажный вариант свидетельства о регистрации.

Пока приложение будет работать в экспериментальном порядке, вплоть до внесения изменений в правила дорожного движения. Если у водителя не окажется с собой оригинала документа, ему будет грозить штраф в размере 500 рублей. Также при отсутствии свидетельства о регистрации применяется задержание автомобиля.

Как пояснили в Госавтоинспекции, эксперимент будет проходить в два этапа. Для начала будет обкатываться использование в электронном виде свидетельства о регистрации транспортного средства. Если этот этап пройдет удачно, то вторым этапом станет использование в электронном виде водительского удостоверения.

Планируется, что до конца этого года автовладельцы смогут с помощью этого приложения оплачивать и обжаловать штрафы, оформлять европротокол при ДТП, записываться на замену водительских прав и регистрацию транспортного средства, заключать договоры купли-продажи автомобиля онлайн, загружать и предъявлять в электронном виде данные о техосмотре, полисах ОСАГО и каско.