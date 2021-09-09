В трех школах Альметьевска подростки сами спроектировали школьное пространство

Подиум для выступлений, амфитеатр, мобильная мебель, кресла-капсулы, грифельная доска - именно таким видят ученики комфортное пространство в школах. При поддержке Банка Зенит в трех школах Альметьевска, городе на юго-востоке Татарстана, появились функциональные зоны комфорта, спроектированные с учетом предпочтений и интересов самих школьников. В рамках проекта "Школьный Upgrade" Банк Зенит предложил 500 альметьевским подросткам разработать концепции общественных пространств и зон библиотек в учебных заведениях, где ребята учатся . Три идеи банк претворил в жизнь. Какой же видит нынешняя молодежь современную школу и есть ли перспективы у проекта?

Инициатива "Школьный Upgrade", реализованная Банком Зенит и компанией "Татнефть", направлена на привлечение подростков к созданию гибкой образовательной среды, способствующей самореализации и освоению новых знаний. Отбор участников проекта состоялся на конкурсной основе среди 26 школ Альметьевска. Экспертное жюри определило три лучшие концепции, разработанные учащимися. Они-то и воплощены при финансовой поддержке Банка Зенит.

- Мы рады привнести в школы Альметьевска современные тенденции, когда ученики сами создают образовательную среду, в которой им комфортно проводить время. "Школьный Upgrade" помогает создать новый облик старых школ, способствует постепенному переходу к индивидуальному образованию. Уверен, что изменения в школьном пространстве и их востребованность среди учеников станут залогом успешного обучения, - отметил председатель правления Банка Зенит Александр Тищенко.

Несмотря на набирающий тренд онлайн-образования подростки предложили создать комфортную среду для творчества и проектной работы в условиях совместного обучения. Теперь в школах № 7, 16 и 24 появились функциональные пространства, оборудованные мобильной мебелью. Специально для выступлений была выделена площадь под амфитеатр и подиум. Для удобных внеклассных занятий размещены кресла-мешки и кресла-капсулы, где школьники смогут расслабиться. Комфорт-зона оснащена дополнительным освещением, акустической установкой и проектором.

- "Татнефть" создает все условия для всестороннего развития детей, поддерживает инновационные образовательные проекты. "Школьный Upgrade" поможет ученикам и педагогам взаимодействовать в новом формате. Это прекрасный пример соучаствующего проектирования, который нужно продолжать, - отметил генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов.

Проект позволил ученикам по-новому взглянуть на пространство школы: не только как на место для учебы, но и для общения с друзьями, обмена идеями и творчества. Девятиклассник школы № 16 Борис Ширяев предложил идею о возведении сцены с мобильным амфитеатром.

- Все мы хотели изменить наш зимний сад в лучшую сторону, - рассказывает Борис. - Изначально это место было не для всех учеников, здесь базировалось несколько кружков, а остальные дети редко сюда заглядывали. Сейчас же в комфорт-зоне можно классно проводить время абсолютно всем: устраивать кинопоказы, выступления, читать книги, играть, отдыхать.

Образовательная среда становится важным элементов процесса обучения детей. Запрос на изменения в образовательных учреждениях есть уже сейчас - и для учащихся, и для учителей.

- Быстрое преобразование тактическими способами - это гибкий инструмент ощутимых преобразований здесь и сейчас. А участие школьников - залог востребованности принимаемых решений и будущей жизни пространства, - считает архитектор Надежда Снигирева.

Проект показал, что ученики нуждаются в актуальных навыках: создать идею и протестировать ее, найти инструменты и ресурсы, собрать команду, договориться об ответственности каждого участника и действовать сообща.

Член экспертного жюри проекта, директор финской компании Martela в России, учредитель проекта EdDesign Елена Аралова назвала "Школьный Upgrade" одним из немногих работающих примеров соучаствующего проектирования в стране:

- Это прекрасная инициатива, делегирующая возможность определять качество образовательной среды от взрослых к школьникам. Пожалуй, главное в этой работе не результат, а та мощная рефлексия, что стоит за ним. Ребята сумели не просто организоваться, но и построить полноценную исследовательскую работу. Этот проект - блестящая возможность от теории перейти к практике. Научиться вписывать свое вдохновение в реальный жизненный контекст.

В планах банка - продолжить работу над проектом, который получил отклик у учителей и школьников. В будущем географию его планируют расширить на другие города юго-востока Татарстана.