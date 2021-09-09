Видео: съезд с второстепенной дороги на главную привел к эпичной склоке

Во всех странах мира движение на пересечении главной дороги со второстепенной трактуется одинаково: движущийся по второстепенной обязан уступать тем, кто на главной, какой бы важной персоной он себя при этом не ощущал и на какой бы роскошной машине не ехал. Впрочем, неписанный водительский кодекс допускает движение по очереди, когда на главную по-джентльменски впускаются машины со второстепенной: одна отсюда, другая отсюда. В англоязычных странах этот маневр называется zipper (застежка-"молния", в которой зубцы одного ряда по очереди цепляются за зубцы другого). При этом приоритет главной дороги все равно не оспаривается.

Но на этом видео, ставшем вирусным в США и почему-то в странах Юго-Восточной Азии, всё пошло не по ПДД и не по неписанному кодексу. На шоссе US 101 на окраине Сан-Франциско (Калифорния, США) владелица серой Toyota очень хотела побыстрее съехать со второстепенной дороги и гудком потребовала, чтобы пикап на главной срочно уступил ей. Водитель пикапа, по словам очевидцев, уже пропустивший перед этим один автомобиль со второстепенной, счел, что на сегодня уже сделал для кармы достаточно, и спокойно продолжил движение. Девушку приготовилась пропустить следующая за пикапом красная малолитражка

Автомобилистку столь вызывающая негалантность пикаповладельца взбесила. Она нажала на газ, с трудом втиснулась на обочину, проехала с десяток метров, постепенно оттесняя обидчика в сторону, и в конце концов заняла его полосу. После этого остановила машину перед ним и пошла выяснять отношения. Честной драки один на один, к разочарованию скучавших в пробке остальных водителей, не получилось, поскольку мужчина на пикапе успел произнести заветное "чур я в домике!" и поднять стекло. Разозленная девушка несколько раз стукнула весьма крепким кулаком по стеклу и, обругав обидчика до седьмого колена, продолжила движение по шоссе US 101.

Пользователи Сети после просмотра этого ролика разделились на два неравных лагеря. Большая часть осудила автомобилистку, которая не только спровоцировала ДТП (на 8-й секунде ролика видно, как колесо ее машины проезжает по крылу и двери пикапа), но и угрожала физической расправой своему оппоненту. Остальные пользователи считают, что оба в этой ситуации неправы и что на дороге "к людям нужно быть мягше" и вообще "дай дорогу дураку". Жители соседних штатов были еще более категоричны: "это же Сан-Франциско, тут вообще никто не умеет правильно водить".