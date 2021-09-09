Захарова назвала катастрофой план НАТО по размещению афганских беженцев

В МИД РФ прокомментировали план НАТО разместить беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Европе мало не покажется, если будут открыты границы Афганистана с сопредельными странами.

Ранее в СМИ появилась информация, что Евросоюз предложил "деньги и ресурсы" Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану, если они пустят к себе беженцев из Афганистана.

"А вот это реально план-катастрофа. Хотя они этого еще не понимают, похоже", - написала Захарова в Telegram.

Добавим, что неделю назад глава Европарламента Давид Сассоли осудил страны ЕС за отказ принять в массовом порядке беженцев из Афганистана. "Я глубоко разочарован решением Совета ЕС по внутренним делам. Ни у кого не хватает мужества предложить убежище всем тем, чьи жизни все еще находятся в опасности сегодня", - подчеркнул Сассоли.