Акция памяти о главе МЧС Зиничеве пройдет 10 сентября по всей России

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий проведет 10 сентября акцию памяти о главе МЧС России Евгении Зиничеве в подразделениях МЧС по всей России.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, акция пройдет в 16:00 по московскому времени во всех пожарно-спасательных частях и подразделениях министерства. Там выстроится специальная техника, на которой включат проблесковые маячки и сирены в память о министре Евгении Зиничеве.

Министр погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, у него остались жена, сын и трое внуков. Пост министра он занял в 2018 году. До этого прошел карьерный путь от матроса на Северном флоте до врио губернатора Калининградской области и замдиректора ФСБ.

Церемония прощания с министром 10 сентября проходит в Национальном кризисном центре МЧС России. В частности, на нее прибыли президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Кроме того, проститься с главой МЧС пришли вице-премьер Татьяна Голикова, министр финансов Антон Силуанов, глава Минздрава Михаил Мурашко и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.