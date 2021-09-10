Новости

ВДВ впервые десантируют сразу 30 боевых машин 09:35
Посол Латвии в Киеве: ЕС не нужны новые проблемы из-за Украины 09:27
В пятницу воздух в столице прогреется до +19 09:15
Мошенники создали новую схему обмана со звонками от имени "Госуслуг" 09:07
В Дагестане ликвидированы двое вооруженных боевиков 09:05
Фото: 31-летняя Дженнифер Лоуренс впервые станет мамой 09:02
Тело артистки Нателлы Шарашидзе найдено в Москве 08:52
Месси расплакался после того, как побил рекорд Пеле 08:36
Байден и Си Цзиньпин обсудили климат и борьбу с COVID-19 08:30
В Москве началась церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым 08:01
Названо число свалок, которые будут ликвидированы к 2024 году 08:00
Аналитики подсчитали число долларовых миллионеров в российских регионах 07:44
Экс-глава МИД Японии Таро Коно будет претендовать на пост премьера 07:42
В Ленобласти завели дело на школьницу, поджегшую бездомного ради лайков 07:38
Месси оформил хет-трик в матче против Боливии и стал рекордсменом 07:26
Режим КТО введен в Буйнакском районе Дагестана 07:12
Умер актер Адам Бауман 07:12
Абдул-Матин II подтвердил, что сыграл Морфеуса в новой "Матрице" 07:06
Умер режиссер Бурхан Алавия 06:57
Умер актер из сериала "Центральный госпиталь" Хорди Ребельон 06:37
Вышел новый трейлер продолжения "Декстера" 06:32
Путин объяснил рекордный рост цен на газ в ЕС политикой Еврокомиссии 06:30
Власти Кубы напомнили туристам о прививке от COVID-19 и ПЦР-тесте 05:30
Пушков ответил украинскому чиновнику, обвинившему РФ в нашествии медуз 05:21
Ополченцы обвинили талибов в этнических чистках в провинции Панджшер 04:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
10.09.2021 08:01
Рубрика: Общество

В Москве началась церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым

Церемония прощания с главой МЧС России Евгением Зиничевым, погибшим во время учений в Норильске, началась в Москве. Гроб установлен на постаменте в здании министерства на улице Ватутина. Почетный караул несет траурную вахту, сообщает РИА Новости.

Фото: МЧС РФ
МЧС: Пришло более тысячи писем с соболезнованиями по поводу гибели Зиничева

Церемония прощания в Москве завершится в 10 утра, после чего гроб с телом доставят в Санкт-Петербург. Похороны состоятся в 15:00 на Северном кладбище.

"Президент планирует лично посетить церемонию прощания с погибшим главой МЧС", - рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Главный спасатель страны Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября в Норильске. "Он сорвался со скалы…" - таким было первое сообщение пресс-службы МЧС. Потом появились подробности. Министр вместе с оператором Александром Мельником находился на вершине скалы, велись съемки учебного фильма об учениях в Арктике. В какой-то момент оператор поскользнулся и сорвался в воду. Евгений Николаевич первым оценил ситуацию и бросился вниз вслед. Но вода оказалась далеко от края скалы. В результате оба погибли.

Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.

В регионах Общество Утраты Правительство МЧС Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

В Дагестане ликвидированы двое вооруженных боевиков
Путин и Лукашенко согласовали 28 программ интеграции. Главное
Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно
Учения "Запад-2021" стартовали на 14 полигонах в России и Беларуси
Пушков ответил украинскому чиновнику, обвинившему РФ в нашествии медуз
Какие вакцины против гриппа будут применяться в этом году
В школах и колледжах Москвы могут ввести биометрические паспорта