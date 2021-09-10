В Москве началась церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым

Церемония прощания с главой МЧС России Евгением Зиничевым, погибшим во время учений в Норильске, началась в Москве. Гроб установлен на постаменте в здании министерства на улице Ватутина. Почетный караул несет траурную вахту, сообщает РИА Новости.

Церемония прощания в Москве завершится в 10 утра, после чего гроб с телом доставят в Санкт-Петербург. Похороны состоятся в 15:00 на Северном кладбище.

"Президент планирует лично посетить церемонию прощания с погибшим главой МЧС", - рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Главный спасатель страны Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября в Норильске. "Он сорвался со скалы…" - таким было первое сообщение пресс-службы МЧС. Потом появились подробности. Министр вместе с оператором Александром Мельником находился на вершине скалы, велись съемки учебного фильма об учениях в Арктике. В какой-то момент оператор поскользнулся и сорвался в воду. Евгений Николаевич первым оценил ситуацию и бросился вниз вслед. Но вода оказалась далеко от края скалы. В результате оба погибли.

Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.