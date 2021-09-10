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10.09.2021 10:01
Рубрика: Легковые авто

Apple остался без руководителя по разработке электромобилей

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

Ford Motor переманил руководителя проекта разработки электромобиля Apple Дуга Филда.

Фото: www.facebook.com/racewayford/
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Филд стал директором по передовым технологиям и встроенным системам в Ford. Он будет отвечать за создание стратегии развития "подключенных" технологий для автомобилей Ford и работать в этой части совместно с Хау Тай-Тэном, руководителем по продуктовым платформам концерна.

Хау Тай-Тэн "надзирает" за созданием автомобилей и грузовиков, а также за цепочкой поставок и другие операции в Ford. Привлечение в концерн Дуга Филда означает возрастающую важность программного обеспечения и технологий связи в автоиндустрии, замечает Reuters.

Под руководством Филда помимо прочего будут проектировать комплексы автопилота нового поколения для автомобилей Ford.

Дуг Филд последние годы работал старшим вице-президентом по специальным проектам в Apple, в технологическом гиганте он курировал разработку электромобиля, который должен выйти в 2024 году.

Ранее топ-менеджер трудился старшим вице-президентом и инженером в Tesla (производитель электромобилей). Но вообще переход в Ford для Филда - это "возвращение к корням", поскольку в американском автогиганте начинался его трудовой путь, он работал здесь в 1987-1993 гг.

Кто станет новым куратором проекта электромобиля в Apple - пока неизвестно.

#Ford