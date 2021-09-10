Банк России не будет вмешиваться в политику комиссий Wildberries

Банк России не видит оснований для вмешательства в отношения маркетплейса Wildberries с платежными системами. Об этом заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Что касается ситуации с платежными системами, мы, конечно, в курсе того, что происходит, но, на наш взгляд, это вопрос договорных отношений. По нашей оценке, там нет нарушений законодательства, и нет оснований для вмешательства регулятора", - сообщила Набиуллина.

С 16 августа крупнейший онлайн-магазин России Wildberries ввел де-факто скидку 2% на все товары для покупателей, оплачивающих их с помощью внутренних платежных инструментов: картой "Мир", через систему быстрых платежей (СБП) Банка России или SberPay. Для оплачивающих покупки картами систем Visa и MasterCard товары начали продаваться без скидки. Visa и MasterCard предсказуемо выступили против такой политики Wildberries.