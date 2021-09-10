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10.09.2021 09:25
Рубрика: В мире

Британка послушалась анти-ваксеров и впала в кому из-за COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Великобритании обсуждают историю 47-летней Эмили Берроуз, многодетной матери, которая после заражения Covid-19 провела две недели в искусственной коме на аппарате ИВЛ, а придя в себя сказала, что общение с анти-ваксерами в социальных сетях и решение отказаться от вакцинации были ее самой большой ошибкой.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Г-жа Берроуз, чей муж и старший сын оба получили прививки, объяснила в интервью BBC News, что изначально не возражала против вакцинации, но почитав сообщения от анти-ваксеров в соцсетях, изменила решение.

Почувствовав первые симптомы заболевания, британка поначалу "полностью отрицала" возможность заболеть, но состояние ее ухудшалось. В конце концов сын вызвал скорую помощь, и женщину госпитализировали в королевскую больницу Глостершира. Мать шестерых детей провела две недели в медикаментозной коме на аппарате ИВЛ, и, вернувшись в сознание, описала свое состояние как "душераздирающее".

Ее опыт изменил ее взгляд на вирус, и теперь она призывает всех сделать прививку.

"Они [анти-ваксеры] просто лезут тебе в голову и играют с тобой в игры. Вы не знаете, кто эти люди, но из-за того, что это так распространено там, вы в конечном итоге слушаете их", - объяснила она в интервью.

Великобритания продолжает входить в число стран-лидеров по количеству заболевающих COVID-19, уступая по этому показателю только США. По официальным данным, ежедневно тут регистрируется около 37 тысяч новых случаев заболевания, а число госпитализаций близко к 1000 в день. "Число ежедневных смертей от коронавирусной инфекции в стране за последнюю неделю выросло более чем в четыре раза", - пишет BBC News.

В мире Европа Великобритания Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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