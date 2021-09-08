Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

Уже месяц кривая новых случаев COVID-19 в мире ползет вниз. В ВОЗ заявили: мир вышел на плато по распространению инфекции. Но точных прогнозов, когда же закончится пандемия, никто не дает. Многие страны, включая и Россию, расслабляться не собираются и активизируют вакцинацию.

О выходе на плато сообщила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, но сразу же отметила, что уровень заболеваемости остается высоким: "В последнее время регистрируется ежедневно 4,4-4,5 миллиона случаев заражения и около 72-78 тысяч смертей". При этом вирус ведет себя по-разному: если, например, в Африке становится меньше и заболевших, и умерших, то в Европе смертность по-прежнему высока, а в Северной и Южной Америке наблюдается рост и заболеваемости, и смертности. Экспертов ВОЗ беспокоит, что вирус не отступает даже в странах с высокой долей вакцинации. Так, эксперты ломают голову над тем, что происходит в Израиле: в стране, где быстро вакцинировали большинство населения, вирус снова наступает.

В целом по количеству заболевших лидируют США - около 260 тысяч новых случаев в день. В Великобритании - 37 тысяч, в Индии - около 31 тысячи, следом идут Иран, Турция, Малайзия и Филиппины. Россия сейчас на восьмом месте - 17, 5 тысячи заболевших. Замыкают десятку Мексика и Франция. Многиестраны стремятся усилить вакцинацию. Главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи напомнил о результатах исследования в Израиле, которое подтвердило эффективность применения "усиливающего укола" и заявил о ревакцинации. В России тоже прививают "Спутником Лайт" тех, кто сделал первую прививку из двух доз или переболел COVID-19 более полугода назад.

В Великобритании и ЕС, где привито 57% населения, заявляют, что дополнительные дозы нужно поберечь для пожилых и людей с пониженным иммунитетом. Тратить их на здоровых, которым уже сделали прививки, тут пока считают излишним. В этом смысле Европа близка к позиции ВОЗ.

В России общая по стране заболеваемость устойчиво снижается с середины июля, но если смотреть по регионам, картинка напоминает лоскутное одеяло. О том, что ситуация остается напряженной и неоднозначной, заявляли в оперштабе. Поэтому в регионах, в том числе в Москве, не спешат сворачивать ковидные койки - мало ли как повернет, пусть остаются наготове для страховки. Министр Михаил Мурашко еще раз напомнил, что привиться важно, это защищает от тяжелого течения заболевания: среди пациентов ковидных госпиталей вакцинированных менее 8%.

Выход уровня заболеваемости COVID-19 в мире на плато не означает, что пандемия уже завершается

"Поэтому сегодня самый прямой и быстрый путь оборвать инфекционный процесс, снизить количество не только заболевших, но и получивших тяжелые осложнения, количество умерших, - это, конечно же, только вакцинация", - резюмировал Мурашко.

"Сообщение ВОЗ о том, что глобальные данные по новым случаям заболеваемости COVID-19 в мире вышли на плато, надо оценивать правильно, - сказал "РГ" ведущий научный редактор портала Vrachu.ru Михаил Каган. - Это не означает, что пандемия завершается, ведь ситуация в разных регионах очень неодинакова. То же мы видим и в России - в Москве заболеваемость снижается, но в ряде регионов продолжает расти. Вывод из этого один: ослабление ограничительных мер не может сейчас применяться повсеместно. Следует тщательно и осторожно оценивать конкретную эпидемическую ситуацию в каждом регионе и сопоставлять ее с уровнями охвата вакцинацией".