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10.09.2021 16:02
Рубрика: Легковые авто

Chery показала новый кроссовер для России размером с Land Cruiser

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Chery. Фото: Пресс-служба Chery.
Фото: Пресс-служба Chery.

Компания Chery опубликовала фото кроссовера Exeed VX для российского рынка, который поступит в продажу до конца 2021 года. Новинка не получит никаких внешних изменений по сравнению с китайской спецификацией модели.

Фото: www.autohome.com.cn
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Колёсная база Exeed VX составляет 2900 мм, длина, ширина и высота соответственно равны 4970×1940×1788 мм. Заявленный клиренс, очевидно на анонсированных 20-дюймовых колёсах, - 200 мм.

Подробности о силовых агрегатах не разглашаются. В Китае Exeed VX предложен с турбированными двигателями объёмом 1.6 и 2.0 литра мощностью 197 и 254 л.с. В пару обоим предлагается 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Привод передний или полный, последний доступен только на кроссоверах с двухлитровым мотором.

На родине Exeed VX стоит 169 900 юаней (1 924 000 рублей).

Также до конца года на российском рынке должен появиться ещё один кроссовер премиум-суббренда Chery - Exeed LX.

#Chery