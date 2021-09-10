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10.09.2021 12:22
Рубрика: Общество

Четырехвалентная вакцина от гриппа "Ультрикс Квадри" одобрена для всех возрастов

Текст: Ирина Невинная
Современная вакцина "Ультрикс Квадри", которая защищает от четырех штаммов вируса гриппа, одобрена Минздравом России для иммунизации людей старше 60 лет. Ранее препарат был допущен к применению у детей с самого младшего возраста и беременных женщин. Об этом сообщили в госкорпорации Ростех и операторе национального календаря прививок холдинге "Нацимбио". Таким образом, сейчас вакцина доступна для применения у всех возрастных категорий.

Вакцина "Ультрикс Квадри" обеспечивает защиту от четырех актуальных штаммов вируса гриппа - двух подтипов вируса A (A/H1N1 + A/H3N2) и двух вирусов гриппа В двух линий (B/Ямагата + В/Виктория). Такой состав рекомендован в нынешнем эпидсезоне Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для включения в инактивированные противогриппозные вакцины. Вакцина производится по технологии полного цикла с соблюдением международных стандартов GMP. Препарат не содержит консервантов, стабилизаторов и адъювантов - веществ, используемых для усиления иммунного ответа, отмечается в сообщении производителя.

Фото: Александр Корольков
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"Возрастная группа "60+" стала последней в очередности проведения клинических исследований препарата, подтвердивших его высокие защитные свойства. У всех добровольцев после введения препарата выработались высокие значения антител к вирусам гриппа, при этом ни у кого из них не было зарегистрировано осложнений или серьезных побочных эффектов", - рассказал глава холдинга Андрей Загорский.

Четырехвалентные вакцины будут постепенно вытеснять трехвалентные, в составе которых предусмотрено только три штамма. Препарат применяется в России в соответствии с государственным планом перехода на использование квадривалентных вакцин для профилактики гриппа в соответствии с рекомендациями ВОЗ. В 2020 году препарат вышел на международные рынки.

Общество Здоровье Компании Госкорпорации Ростех Прививки и вакцинация

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