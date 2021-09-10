Четырехвалентная вакцина от гриппа "Ультрикс Квадри" одобрена для всех возрастов

Вакцина "Ультрикс Квадри" обеспечивает защиту от четырех актуальных штаммов вируса гриппа - двух подтипов вируса A (A/H1N1 + A/H3N2) и двух вирусов гриппа В двух линий (B/Ямагата + В/Виктория). Такой состав рекомендован в нынешнем эпидсезоне Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для включения в инактивированные противогриппозные вакцины. Вакцина производится по технологии полного цикла с соблюдением международных стандартов GMP. Препарат не содержит консервантов, стабилизаторов и адъювантов - веществ, используемых для усиления иммунного ответа, отмечается в сообщении производителя.

"Возрастная группа "60+" стала последней в очередности проведения клинических исследований препарата, подтвердивших его высокие защитные свойства. У всех добровольцев после введения препарата выработались высокие значения антител к вирусам гриппа, при этом ни у кого из них не было зарегистрировано осложнений или серьезных побочных эффектов", - рассказал глава холдинга Андрей Загорский.

Четырехвалентные вакцины будут постепенно вытеснять трехвалентные, в составе которых предусмотрено только три штамма. Препарат применяется в России в соответствии с государственным планом перехода на использование квадривалентных вакцин для профилактики гриппа в соответствии с рекомендациями ВОЗ. В 2020 году препарат вышел на международные рынки.