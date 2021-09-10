Движение по основному ходу Сальского кольца на М-4 запустят осенью

Осенью планируется открыть движение по новому путепроводу, который пройдет над существующей кольцевой развязкой "Сальское кольцо" и станет частью основного хода трассы М-4 "Дон". Об этом сообщили в госкомпании "Автодор".

В результате способность М-4 в Ростовской области вырастет. Ход реконструкции трассы осмотрели заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин и губернатор Ростовской области Василий Голубев. О ходе работ на обходе Ростова-на-Дону (строительный адрес - "Обход Аксая") рассказал председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко.

"Строительство автотрассы в обход Аксая планируется завершить к 1 декабря 2023 года, на год раньше запланированного", - сообщил Марат Хуснуллин в беседе с журналистами. Он отметил, что общая стоимость строительства оценивается в 85 млрд рублей. При этом 14 млрд рублей на завершение объекта будут выделены досрочно.

Кроме реконструкции, в рамках проекта "Обход Аксая" в Ростовской области, на протяжении 35,5 км идет новое строительство. На 57% выполнены работы по снятию растительного слоя почвы, на 93% - работы по выемке грунта для выравнивания профиля дорожного полотна, на 37% сделана насыпь.

Более половины нового участка трассы М-4 "Дон" пройдет в пойме реки Дон. Грунт в этой местности характеризуется разнородностью физико-механических показателей, что может приводить к осадкам, просадкам и деформациям. Чтобы дорожное полотно было стабильным, для его укрепления проводится комплекс мероприятий. Дорожники настилают специальный нетканый материал, стабилизируют или частично заменяют грунт, в зависимости от геологических условий.

Щебеночно-песчаное покрытие отсыпано и уплотнено на участках общей протяженностью 8,2 км. На протяжении 7 км уложен асфальтобетон.

На двух путепроводах на пересечении с региональной дорогой Ростов-на-Дону - Новочеркасск установлены сваи. Еще на одном съезде на эту дорогу и на путепроводе над железной дорогой кроме свай сделаны ростверки, тело опор, устройство ригелей и монтаж балок. На мосту через реку Аксай на 54% выполнены работы по устройству свай, на искусственном сооружении через озеро Монастырское сваи уже установлены и выполняются работы по ростверкам, телу опор, устройству ригелей. На самом крупном мосту через реку Дон, длина которого почти два километра на 80% выполнено устройство свай, на 65,9% - ростверков, на 61% - тело опор, на 25% - ригелей, на 13% - монтаж балок.

По проекту русло реки Дон будет перекрыто цельнометаллическим пролетным строением. На подходах - сталежелезобетонные пролетные строения. Этот мост станет главным инженерным сооружением обхода. Всего на обходе возводится пять мостов через реки Дон, Аксай, Черкасская, озеро Монастырское и пойменный мост. Также строятся восемь путепроводов.

На строительстве обхода задействовано более 2,2 тысячи человек и более 500 единиц строительной техники. Через два года обход Аксая позволит вывести транзитный трафик из Ростова-на-Дону и сократить время в пути на Черноморское побережье.

Распоряжением от 30 сентября 2018 года №2101-р. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года разработан в соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В план включен и обход Ростова-на-Дону на М-4 (строительный адрес "Обход Аксая").