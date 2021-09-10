Эксперты: Договоренности РФ и Беларуси по информбезопасности очень важны

Гармонизация подходов к обеспечению информационной безопасности в финансовой сфере, о которой договорились Россия и Беларусь - задача, направленная на обеспечение качественного и целостного взаимодействия при передаче информации. Об этом "Российской газете" сообщил директор по развитию финансового сектора компании Digital Security, специализирующейся на кибербезопасности, Артем Калашников. Советник-начальник удостоверяющего центра "Газинформсервис", также занимающийся информбезопасностью, Сергей Кирюшкин указал, что страны уже применяют схожие подходы в данной области.

По словам Калашникова, в договоренностях значимо то, что и законодательство, и нормативная база будут гармонизированы, а значит меры и решения в области информбезопасности будут схожи по подходам. Учитывая, что страны-участницы евразийского экономического союза идут по пути интеграции платежных систем, тесного взаимодействия информационных систем государственного уровня, новые меры позволят повысить оперативность обмена и обеспечить целостность данных, включая информацию о киберугрозах и кибератаках, считает эксперт. Взаимное признание результатов аудита в области информбезопасности может существенно повысить качество услуг в этой сфере, обеспечить расширение масштабов бизнеса для компаний каждой из стран, уверен собеседник "РГ".

"Все договоренности имеют очень важное практическое значение для реализации единого пространства доверия информации, данным, документам в электронном виде, - подчеркнул Кирюшкин. - Вопросы обеспечения информационной безопасности в Беларуси и в России решаются схожими методами, с использованием технологий, имеющих сравнимый уровень надежности, и обеспечены весьма схожим законодательством. Однако их нельзя назвать эквивалентными. А это является препятствием для решения таких насущных вопросов как безбумажная торговля, интеграция в сфере финансовых инструментов, реализация информационного взаимодействия между органами власти, бизнесом и гражданами".

Сближение этих подходов и начало применения механизмов взаимного доверия, предусмотренных законодательствами обеих стран - большой шаг к решению этого назревшего вопроса, считает эксперт. К примеру, на рынке ЕС по крайней мере с 1999 года существуют общеевропейские регламенты в этой сфере, одинаково применяемые всеми странами ЕС.

Россия и Беларусь 10 сентября договорились о гармонизации подходов к обеспечению информационной безопасности в финансовой сфере, созданию механизма взаимного признания результатов аудита в этой области, а также применению средств трансграничного контроля целостности и подтверждения подлинности при обмене электронной информацией. Такое решение было принято на заседании Совета министров Союзного государства в Минске. Эта мера входит в 28 Союзных программ, направленных на реализацию масштабных задач по укреплению российско-белорусской интеграции и одобренных в пятницу Советом.