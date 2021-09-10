Власть
10.09.2021 13:40
Текст: Владимир Кузьмин (Минск)

Совмин Союзного государства одобрил 28 программ по интеграции

Совет министров Союзного государства России и Беларуси одобрил 28 союзных программ, направленных на углубление интеграции, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам заседания Совмина.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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"Они все согласованы, - подчеркнул он. - Эти программы определяют четкую траекторию совместной работы практически во всех сферах совместной деятельности". Главы правительств России и Беларуси теперь рассчитывают на утверждение документов президентами.

"У нас общая цель - добиться роста наших экономик, повышения благосостояния наших людей и при этом сохранить суверенитет наших стран вне зависимости от усложняющейся внешней конъюнктуры. От интеграции в рамках Союзного государства выиграют все", - заявил Мишустин.

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